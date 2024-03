A- A+

Maré de mudanças Em "Família é Tudo", Ramille faz sua estreia nas novelas como a mimada Andrômeda, no horário das 19h Ramille assumiu um dos postos de co-protagonista do folhetim como a sem noção Andrômeda

Os bastidores de uma novela são intensos e inesperados. Ramille viu isso de perto ao iniciar um processo de seleção para “Família é Tudo”, atual novela das sete. Há algum tempo, a atriz havia feito um teste para um papel menor da trama escrita por Daniel Ortiz. Porém, em uma tarde, tudo mudou e Ramille assumiu um dos postos de co-protagonista do folhetim como a sem noção Andrômeda. “É a minha primeira novela e eu estou muito ansiosa, feliz e animada por essa jornada. Eu fiquei chocada ao saber que seria uma das protagonistas. Bateu aquele medo. Mas eu amo desafios e sou do tipo que vai com tudo para dar vida, cor, dar meu melhor e essa novela vai ser muito incrível”, vibra.

Filha de Pedro, papel de Paulo Tiefenthaler, com a quarta mulher, Lulu, de Cris Vianna, Andrômeda foi criada como princesa. Vive comprando e ostentando, sobretudo nas redes sociais. Tem uma autoestima inabalável e uma queda para o drama. Determinada, ela é capaz das maiores loucuras para alcançar o seu sonho de ser uma cantora famosa, apesar de ser muito desafinada. “Andrômeda é uma explosão de sonhos. Ela é ingênua e mimada demais. É uma patricinha que tem dois fiéis escudeiros, tem a cachorrinha, que ela ama, e sonha em ser artista famosa. Andrômeda quer ser reconhecida pela música dela. Eu acho que ela é tão ingênua que chega a ser fofa”, afirma.

Enquanto Andrômeda vive em pé de guerra com seus irmãos, Ramille está sempre próxima de seus familiares. A atriz, inclusive, ressalta a importância do apoio de seus pais durante sua caminhada artística. “Não me fizeram desistir. Eles sempre acreditaram em mim, então a minha relação com a minha família é a melhor possível. E de histórias, só quem convive com a gente dia a dia sabe o quanto somos doidos (risos)”, explica Ramille, que mantém viva certas tradições familiares mesmo com toda agenda corrida de gravações. “Tem uma coisa que a gente faz, que é um pagode que chamamos de pagode do balde. Então, rola um churrasquinho aqui na varanda de casa, a gente pega os baldes, as panelas e vai batendo, dança e canta. Esse pagode tá ficando famoso e tem um monte de gente querendo vir agora (risos)”, completa.

Moradora de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Ramille confessa que teve certa dificuldade para montar os trejeitos de uma patricinha rica de São Paulo. E a preparação foi muito importante para toda a sua composição. “Sou suburbana raiz. Fazer uma rica de São Paulo é bem complicado. Eu falo rápido e com chiados. Andrômeda é uma paulistana muito rica, traz essa finesse, pronuncia todos os ‘s’ e ‘r’ corretamente. Eu sou carioca da gema (risos), raiz, então houve um trabalho em conjunto com a fonoaudióloga, o preparador e os diretores para entender esse jeito de falar que é mais devagar e delicado”, aponta.

Astrologia

Além de todo o clima familiar, a atual novela das sete também é cercada pelos astros. Pedro Mancini, papel de Paulo Tiefenthaler, era apaixonado por astronomia. Por isso, batizou todos os seus filhos com nomes de corpos celestes e deuses gregos. “Eu adoro esses assuntos de astrologia e amo signos. Mas especificamente sobre planetas e constelações eu não sabia muito”, explica.

Ao lado do elenco, Ramille participou de um workshop para compreender mais sobre o assunto e também sobre o nome de sua personagem. “Foi muito legal o workshop que a gente teve para entender essa galáxia de Andrômeda e todas as características, o que é que eu podia agregar para a personagem”, ressalta.

Veja também

BBB24 Leidy Elin é a 14ª eliminada do Paredão desta terça (26), com 88,33% dos votos