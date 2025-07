Em forma aos 81 anos: Robert De Niro revela sua dieta e exercícios diários

A- A+

Em uma indústria como a do cinema, onde as exigências físicas e mentais não oferecem trégua, Robert De Niro continua a provar que a idade não é limite. Aos 81 anos, o ator nova-iorquino mantém uma rotina pautada pela disciplina, treinamento físico e uma dieta elaborada para sustentar sua energia e seu comprometimento profissional.

"Para mim, a chave para se exercitar é a consistência", contou, revelando que sua rotina de exercícios varia entre três e seis vezes por semana, dependendo de sua rotina de trabalho e condição física. Em entrevista à BBC Radio, transmitida em fevereiro de 2025, o astro de Hollywood afirmou que a chave para se manter ativo está na consistência.

Essa filosofia o acompanha há décadas. James Brady, seu personal trainer, explicou à revista Hello! que De Niro costuma ser muito dedicado aos seus treinos, e que isso o levou, ao longo dos anos, a consultar diversos especialistas sobre os exercícios mais recomendados com base em suas necessidades em qualquer momento.

Ao longo de sua carreira, ele priorizou exercícios de força, cardio e mobilidade para atender às demandas físicas de seus papéis no cinema.

"Ele considera o condicionamento físico uma ferramenta de preparação para qualquer papel. Ele treina com comprometimento e visão", disse Brady, impressionado com a capacidade física de seu cliente.

A dieta de De Niro

Por trás dessa vitalidade está também uma dieta que complementa sua rotina de exercícios. Agostino Sciandri, chef e amigo pessoal do ator, disse à Men's Health que De Niro opta por refeições simples e nutritivas. Ele prioriza arroz integral, vegetais cozidos, peixe fresco e carboidratos de boa qualidade.

"Não se trata de complicar as coisas, mas sim de abastecer o corpo para que ele funcione", explicou Sciandri.

Essa escolha lhe permite manter treinos intensos e atender às necessidades energéticas impostas por cada produção cinematográfica. Um dos exemplos mais memoráveis de transformação física ocorreu no filme Touro Indomável (1980), onde interpretou o boxeador Jake LaMotta. Segundo seu treinador, o ator engordou mais de 27kg para encarnar o personagem.

Além de uma dieta criteriosamente elaborada, ele treinou com profissionais de boxe para conseguir aplicar todas as técnicas reais do esporte na tela grande. Essa preparação lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.

Embora Robert De Niro tenda a ser muito meticuloso com tudo o que come durante a semana, como qualquer mortal comum, há uma comida que frequentemente o faz quebrar suas regras. Em uma entrevista recente ao jornalista Chris Van Vliet, ele confessou sua paixão por ziti assado, uma massa tradicional napolitana servida com molho de tomate, mussarela e manjericão.

"É um prato que eu adoro", disse ele, sem culpa.

Vale destacar que a conexão do ator com a culinária o levou a criar sua própria rede de restaurantes. O Nobu nasceu na década de 1990 como um projeto conjunto entre De Niro, o chef japonês Nobu Matsuhisa e o produtor Meir Teper. Hoje, a marca representa uma das alianças mais bem-sucedidas entre Hollywood e a gastronomia.

Tudo começou quando De Niro visitou o restaurante de Matsuhisa em Beverly Hills. Fascinado pela proposta, ele abordou o chef sobre a possibilidade de abrir um restaurante em Nova York. Embora hesitante no início, Matsuhisa acabou aceitando. Em 1994, eles abriram o primeiro Nobu em Manhattan, com uma identidade baseada na alta gastronomia japonesa e um ambiente sofisticado.

