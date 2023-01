Em Fortaleza, Daniela Mercury leva para o palco os pernambucanos Martins e Almério

A- A+

Em show que marcou o pré-Carnaval em Fortaleza no último sábado (14), a cantora Daniela Mercury foi atração do "Bloquinho Goxtoso", ocasião em que a cantora baiana levou ao palco clássicos de seu repertório e as boas-novas das faixas do seu recente "Baiana".



Entre as faixas do novo disco, o pernambucano Martins se destaca com duas canções, "Me Dê" e "Deixa Rolar", e foi para acompanhá-la na primeira que Daniela chamou ao palco o representante das bandas de cá, empolgando o público, que também contou com a presença de Almério.









A dupla, Martins e Almério, também estava na programação da prévia da capital cearense e a passagem por lá foi contemplada com o convite de Daniela Mercury. Além dele, o multiartista pernambucano Juliano Holanda também marcou presença no show da baiana, à frente do baixo.



No Instagram, Martins compartilhou com os seguidores o momento do convite ao palco, ao lado de Almério.

