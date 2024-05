Em frente ao palco de Madonna, ambulantes cobram por espaço, ato é ilegal

A- A+

Além dos fãs de Madonna, ansiosos pelo show histórico de encerramento da "The Celebration Tour, muitos ambulantes também já estão posicionados em Copacabana. Desde a noite de quinta-feira (2), um grupo está loteando espaço na areia da praia, chegando a cobrar R$ 50 por pessoa para ficarem em um "espaço vip" de frente para o palco. Um organizador revelou que seis pessoas já haviam pagado e que a lotação máxima seria para 14 pagantes. A Secretaria de Ordem Pública (Seop), no entanto, reforçou que a ação é ilegal.

O espaço estava delimitado por sacos de gelo com areia. Ainda de acordo com o organizador do "cercadinho", foi informado que as reservas poderiam ser feitas até às 17h desde sábado (4), dia da apresentação da diva pop. Ele conta ainda que três funcionários ficariam à disposição dos pagantes para garantir a segurança e evitar "invasores" na hora do show.

Na madrugada de sexta (3) para sábado, um grupo encheu sacos de gelo para delimitar espaço na areia e a ideia se espalhou. Outros ambulantes chegaram a fazer o mesmo e, no fim na madrugada, ao menos cinco áreas eram delimitadas da mesma maneira. Uma das ambulantes que estava no primeiro grupo percebeu que sua ideia foi copiada e disse: "Estão roubando minha inteligência".

A Seop informou que não é permitido ocupar o espaço público desta forma, com cercados e cobranças, e disse ainda que há fiscalização nas areias de Copacabana para coibir a ação. Todo "cercadinho" encontrado na areia desta forma será desmontado. Dependendo da situação, pode haver também uma multa.

O show de Madonna acontece neste sábado (4) na altura do posto 2, em Copacabana. A rainha do pop deve entrar no palco às 21h45 e realizar um show de aproximadamente duas horas. A estimativa é que estejam presentes 1,5 milhão de pessoas no evento gratuito.

Veja também

RAINHA DO POP Fãs já se aglomeram em frente a palco do show da Madonna no Rio