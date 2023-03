A- A+

Formação Em Glória do Goitá, projeto ensina brincadeiras da cultura popular para as novas gerações Pequenos Brincantes realiza oficinas de mamulengo, cavalo-marinho e maracatu de baque solto com crianças

O projeto Pequenos Brincantes ganha a sua segunda edição, aportando em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte. Com oficinas de mamulengo, cavalo-marinho e maracatu de baque solto, que ocorrem desta quarta-feira (15) até 29 de março, a ação é voltada para a formação de crianças.

A meta do projeto é alcançar um público médio de 45 meninos e meninas, difundindo os saberes populares para as novas gerações. Com isso, os organizadores pretendem contribuir para a salvaguarda das manifestações artísticas locais e patrimônios culturais pernambucanos.



Cida Lopes, jovem mestra mamulengueira, foi quem idealizou o Pequenos Brincantes. A primeira edição do projeto ocorreu ainda durante a pandemia de Covid-19, alcançando 60 crianças de três comunidades da zona rural de Glória do Goitá.

Confira a programação das oficinas:

Mamulengo

Com Theo Lopes e mestra Cida Lopes

Para crianças de 07 a 12 anos

Local: Esc. Pedro José Alves, Rua David Pereira do Rosário, nº 93, Centro (Glória do Goitá - PE)

De 15 a 17 de março, das 13h às 17h

Cavalo Marinho

Com Nayara Patrícia e mestre Zé de Bibi (Patrimônio Vivo de PE)

Para crianças de 07 a 12 anos

Local: Esc Rosa Beltrão, Sítio Araçá (Glória do Goitá – PE).

De 20 a 22 de março, das 08h às 12h

Maracatu

Com Matheus José e mestre Heleno Fragoso

Para crianças de 07 a 12 anos

Local: Esc Alfredo Manoel, Sítio Palmeiras (Glória do Goitá – PE)

De 27 a 29 de março, das 08h às 11h



