Em Gramado, Bella Campos estreia no cinema com "Cinco tipos de medo"

Bella Campos agitou o Festival de Gramado na noite desta quinta-feira (21). A Maria de Fátima de “ Vale tudo” visitou a cidade para lançar o drama “Cinco tipos de medo”, de Bruno Bini, primeiro filme produzido no Mato Grosso a ser exibido no festival. A atriz, nascida em Cuiabá, comemorou a oportunidade de trabalhar na cidade natal.

— Estou me sentindo abençoada por começar no cinema com um longa produzido em Cuiabá e dirigido por um cuiabano, e por apresentar pela primeira vez um filme do Mato Grosso no festival — disse Bella em conversa com a imprensa na manhã desta sexta (22). — Assisti ao filme com o olho cheio de lágrimas ao me ver trabalhando na minha cidade. Muitos atores precisam sair da sua cidade para correr atrás dos seus sonhos. Temos que olhar para as potências escondidas dentro do Brasil

No filme, Bella interpreta uma enfermeira que é namorada de um chefe do tráfico (vivido por Xamã). Ao se apaixonar por um paciente (João Vitor Silva), ela vai mudar a trajetória de muitas pessoas. Rui Ricardo Diaz e Bárbara Colen completam o quinteto de protagonistas.

— É um filme inspirado em fatos reais, de histórias que estavam próximas de mim em Cuiabá — conta Bruno Bini. — Optei pela narrativa não linear porque achei que fosse divertido para o espectador montar esse quebra-cabeças junto com a gente.



Em seu primeiro trabalho no cinema, Xamã também celebrou a oportunidade e confessou ter sido mordido pelo “monstrinho do audiovisual”.

— O cinema sempre foi muito distante de mim. Sempre tentei roubar muito do cinema nas minhas músicas, nas minhas narrativas. Toda equipe me pegou no colo, eu sempre chegava com uma caixa do som pra animar a galera — revelou Xamã. — Trouxe algumas coisas das minhas vivências, do meu universo e das coisas que via nos filmes, nas locadoras.

Conhecida por trabalhos como “Bacurau”, Bárbara Colen falou sobre a importância da diversidade na escalação de elencos e se emocionou ao falar de Bella Campos.

— Me vejo muito na Bella. Comecei a fazer cinema em 2010. Não me via no audiovisual. Não via meninas pretas fazendo papeis não estereotipados. Felizmente muita coisa mudou. Hoje ver a Bella na novela das 9h mostra isso — destacou Bárbara.

Visivelmente emocionada, Bella complementou o depoimento da colega de elenco.

— Como mulheres pretas, precisamos nos provar o tempo todo, mas não vou desistir. Estar no ar com Maria de Fátima e lançar este filme mostra que podemos contar a história da patricinha fútil e também o drama de uma mulher intensa como a Marlene (personagem em “Cinco tipos de medo”).

“Cinco tipos de medos” foi o último longa de ficção exibido na mostra competitiva. Os vencedores do troféu Kikito serão conhecidos no sábado (23).

* O repórter viajou a convite do Festival de Gramado

