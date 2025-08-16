A- A+

cinema Em Gramado, Gabriel Mascaro celebra sucesso internacional de " O Último Azul" Filme teve sua primeira exibição oficial no Brasil após passar por mais de 40 festivais internacionais

“ O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, abriu o Festival de Gramado na noite desta sexta-feira (15). A sessão de gala no Palácio dos Festivais contou com a presença do diretor e dos atores Denise Weinberg, Rodrigo Santoro e Adanilo. Antes da exibição, Rodrigo foi homenageado com o Kikito de Cristal.

O filme teve sua primeira exibição oficial no Brasil após passar por mais de 40 festivais internacionais, com destaque para o Festival de Berlim, de onde saiu com o Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri. Na manhã desta sábado (16), a equipe do longa se reuniu com a imprensa para uma coletiva.



"É uma alegria imensa estar lançando “O último azul” num momento lindo do cinema brasileiro", comemora Gabriel. "É bonito ver o filme se conectando de maneira universal. Todos temos alguém mais velho na família ou vamos envelhecer um dia"



Denise e Rodrigo falaram sobre a emoção de trabalhar na Amazônia, uma das protagonistas da história.



"A Amazônia é um personagem do nosso filme. Sem celular, sem tecnologia. Eu cheguei elétrico. E olhava pro senhor que pilotava o nosso barco e ele era uma paz só, olhando pro nada. É uma outra relação com o tempo e o espaço. Percebi que eu precisava desacelerar", lembra Rodrigo



Apesar de conhecida pela “verborragia do teatro”, Denise revelou ter se encantado pela possibilidade de trabalhar com os silêncios no filme. Gabriel também destacou o trabalho na Amazônia:



"Temos mais de 20 atores locais. É um filme que marca o encontro entre os cinemas do Nordeste e do Norte"

“O último azul” chega aos cinemas brasileiros no dia 28. O Festival de Gramado acontece na Serra Gaúcha até o dia 23, quando serão entregues os tradicionais Kikitos.

