Em gravação para 'Som Brasil', Sandy lembrou início da relação com Lucas Lima

Sandy, o marido, Lucas Lima, e o pai, Xororó, gravaram com Pedro Bial para o “Som Brasil” em homenagem a ela. Foi em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. No especial, que foi ao ar no início deste mês, a cantora falou da carreira, da relação com a família e do casamento, entre outros assuntos. Sandy e Lucas Lima anunciaram nesta segunda-feira o fim da relação de 24 anos.

Sandy, de 40 anos, contou como conheceu o agora ex-marido, com quem tem Theo, de 9:

"Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos. Foi a primeira vez que pude me identificar com alguém da minha idade daquela maneira. Meu gosto era sempre muito diferente do das outras pessoas da minha idade, e ele tinha uma coisa parecida. Isso foi combustível para a nossa relação no começo. Tínhamos 15, 16 anos"

Lucas também falou sobre o primeiro encontro com Sandy:

"A gente se conheceu num show da Família Lima (a banda dele). Começamos a conversar no camarim e ficamos muito amigos. Hoje é comum ter jovens de 14, 15 anos que têm uma carreira mirim, mas naquela época não tinha. Então a gente podia ter conversas sobre a nossa carreira"

No último dia 15, Sandy fez revelações durante participação no "Quem pode, pod", podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Ela relembrou o relacionamento com Paulo Vilhena e contou que se incomodava com a fama de "santa" ao longo da carreira.

