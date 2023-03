A- A+

Música Em homenagem ao maestro Rafael Garcia, 24ª edição do Virtuosi divulga datas; confira Evento contará com masterclasses, oficinas para pessoas com deficiência e rodas de diálogos

A 24ª edição do Virtuosi já tem data para acontecer. O festival promete levar grandes nomes da música clássica ao Teatro Santa Isabel entre os dias 10 e 15 de abril, com entrada gratuita.

A programação do novo ano do festival ainda não foi divulgada em detalhes, mas contará com masterclasses, oficinas para pessoas com deficiência e rodas de diálogos, além dos concertos.

O evento mais uma vez presta homenagens ao seu idealizador, o maestro Rafael Garcia, que faleceu decorrente de um câncer em outubro de 2021. "Ele era muito emotivo, não tinha um concerto que ele tocasse que não expressasse a emoção. E com os seus alunos também", diz Ana Garcia, filha do maestro, em depoimento publicado nas redes sociais do evento.

