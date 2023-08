A- A+

ESTA QUINTA NO RECIFE Em homenagem aos cem anos de morte de Lima Barreto, monólogo "Quaresma" será encenado no Recife Alexsandro Souto Maior apresenta o espetáculo nesta quinta-feira (31), no Teatro Apolo

O monólogo “Quaresma” será encenado, em homenagem aos cem anos de morte de Lima Barreto, nesta quinta-feira (31), às 20h, no Teatro Apolo. A peça é inspirada no romance “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, do escritor carioca.

Com direção de Quiercles Santana, o ator Alexsandro Souto Maior dá vida ao quixotesco protagonista do clássico literário. O texto traz à tona as inquietações de um funcionário público, leitor contumaz, entusiasta da identidade nacional e que propõe o tupi-guarani como língua oficial do Brasil.



A saúde mental é um tema que atravessa do espetáculo, inspirado não só no personagem, mas também na vida do autor. Para isso, crônicas e outros romances de Lima Barreto foram consultados, com destaque para “Diário do Hospício”, leitura recorrente nos ensaios.

Serviço:

Espetáculo “Quaresma”

Nesta quinta-feira (31), às 20h

No Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no Sympla



