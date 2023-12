Em hospital, Stenio Garcia explica motivo de nova internação: "Mal-estar"

A- A+

O ator Stenio Garcia usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (14), para explicar o motivo da nova internação a que foi submetido desde a última quarta-feira (13) — na semana passada, ele também foi hospitalizado, com um quadro de vômito e dor abdominal. "Tive um mal-estar e por isso é que estou aqui no hospital, para fazer uns exames. Mas estou ótimo e, se Deus quiser, vai sair tudo bem", contou o artista de 91 anos, por meio do Instagram.

De acordo com a assessoria do ator, Stenio Garcia desmaiou em casa, na última quarta-feira (13), enquanto caminhava pelo jardim de sua residência. O artista havia acabado de realizar, na ocasião, uma coleta de sangue domiciliar. Exames então detectaram que um quadro viral provocou uma gastroenterite. O ator segue em observação. Em julho, ele também ficou um período internado para realizar um tratamento para eliminar uma bactéria do organismo.

Pelas redes sociais, Stenio compartilhou um texto para realçar que está se sentindo bem. E que a internação foi orientada pelos médicos como uma precaução. "Antigamente eu e todos nós tínhamos mal-estar, vínhamos no hospital, fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente, até porque quem está vivo às vezes se sente mal", afirmou ele.

"Eu peguei essa gastroenterite viral que causa náusea e diarreia e por isso estou aqui hidratando com soro, tomando medicação e muito acolhimento dessa equipe maravilhosa do Samaritano e agradeço a todos pelo carinho e peço que não acreditem em notícias falsas porque essa internet infelizmente está cheia de pessoas disseminando mentiras. Gratidão a todos que gostam de mim", acrescentou.

