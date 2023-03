A- A+

BBB 23 Em "La Casa de Los Famosos", Arturo acusa Dania de ceder em caso de importunação sexual no BBB Ela deixou o BBB 23 na última semana para continuar participação no programa mexicano, após sofrer importunação sexual por MC Guimê e Cara de Sapato

Apesar de já ter retornado para o La Casa de Los Famosos após intercâmbio com o BBB 23, Dania segue sendo vítima de machismo, agora dos seus conterrâneos. Arturo, ex-affair da influenciadora, comentou os casos de importunação sexual que ocorreram no reality brasileiro nos quais ela foi vítima e culminaram na eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato e insinuou que ela teria sido conivente.

"Nada justifica, mas há coisas que levam à outra, mesmo que não seja sua intenção. Nada justifica o que aconteceu mas você cedeu, você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra", comentou Arturo

"Eu tampouco me insinuei. Você sabe como eu sou. Isso não quer dizer nada", negou Dania.

O retorno da mexicana

Dania encerrou sua participação no BBB 23 na última semana, antes do previsto, a pedido do programa mexicano. Ela voltou para continuar sua participação em La Casa de Los Famosos, após sofrer importunação sexual por MC Guimê e Cara de Sapato.

De volta ao reality gravado no México, ela comentou sobre o assunto. "Para mim foi algo muito forte, inesperado. Queria agradecer de como eles cuidam da mulher e de todos nós, em todo o processo. Para mim, foi bem complicado e de uma hora para outra, os sentimentos ficaram muito. Uma hora você tá feliz, depois triste, mas processando tudo o que aconteceu e aprendendo com essa situação."

