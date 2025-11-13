A- A+

Grammy Latino 2025 Em Las Vegas para o Grammy Latino, Priscila Senna canta "Não Sabe" com Liniker e Amaro Freitas Cantora foi convidada por sua participação na faixa "Pote de Ouro", do projeto "Caju", de Liniker, disco indicado na categoria Álbum do Ano

Nesta quinta-feira (13), dia em que comemora 35 anos, a cantora Priscila Senna participa da 26ª edição do Grammy Latino. O evento acontece na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A ruiva mais amada do brega pernambucano foi convidada por sua participação na faixa "Pote de Ouro", do projeto "Caju", da artista Liniker. "Caju" foi indicado ao Grammy na categoria Álbum do Ano, a mais importante da premiação. Liniker é a brasileira com mais indicações: sete.



"Indo pra Las Vegas! Minha primeira vez fora do país, pra realizar um grande sonho! Quero agradecer à Liniker e a toda a sua equipe por esse convite e por essa parceria tão especial", declarou Priscila Senna em postagem nas redes sociais.

Em Las Vegas desde a quarta (12), a pernambucana celebrou o momento ao lado de Liniker e do pianista e compositor recifense Amaro Freitas, que gravou Priscila entoando o sucesso "Não sabe".



"Liniker me apresentou @priscilasennaoficial e eu falei pra ela que já ouvia seus bregas desde quando morava em Nova Descoberta, Priscila uma doçura de pessoa, começou a cantar alguns bregas e ali embalou todos nós na sua energia", escreveu Amaro Freitas.

Outros pernambucanos também participam do Grammy Latino 2025. Na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, são quatro finalistas do estado:



- João Gomes, com Dominguinho, gravado em Olinda com Mestrinho e Jota.Pê;

- Joyce Alane, com "Casa Coração";

- Natascha Falcão, com "Universo de Paixão";

- Fitti, com "Transespacial".

Já na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, o petrolinense Léo Foguete concorre com o disco "Obrigado, Deus".

O evento será transmitido ao vivo a partir das 21h nos canais Multishow, Bis e no Globoplay. Já no Youtube do Grammy Latino, a exibição ocorre desde a pré-cerimônia, às 16h30 (horário de Brasília).

