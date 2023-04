Em Live, Dania Mendez diz se falou com Cara de Sapato nos últimos dias. Veja o vídeo

A- A+

Em uma live transmitida na última quarta-feira (19), a mexicana Dania Mendes foi questionada pelo público se teve algum contato com Cara de Sapato depois da conturbada saída do participante do BBB 23, em que ele foi acusado de importunação sexual junto com MC Guimê.





"Não tenho falado com sapatito. Acho que há questões muito sensíveis. Eu, no final do dia, por dentro, não sabia como tudo havia sido ampliado aqui fora. E foi algo forte. E não é porque eu tenho algo pessoal contra ele, são as circunstâncias. E, no momento, acredito que seja melhor deixar tudo isso acabar", destacou.

A ex-participante da Casa de los famosos, no entanto, não descartou a possibilidade de encontrar Cara de Sapato no futuro.

Assista ao vídeo:

espero que depois disso as DocShoes deixem a dania em paz! #LCDLF3 #BBB23 pic.twitter.com/lS4zagqFsw — ias cruz (@myBiaa_) April 20, 2023

Veja também

EUA Acusações criminais contra Baldwin por tiro fatal em set de "Rust" serão retiradas