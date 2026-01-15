A- A+

BBB 26 Antes de Henri Castelli, apenas uma participante deixou BBB por emergência médica; relembre Saída nesta edição interrompe um intervalo de mais de 20 anos sem registros semelhantes

Vinte e um anos depois de a dona de casa Marielza Souza sofrer um AVC dentro da casa do “Big Brother Brasil”, o reality voltou a registrar uma saída por emergência médica.

A retirada do ator Henri Castelli do “BBB 26”, na quarta-feira (14), após duas convulsões, recolocou em evidência o episódio de 2005, que até então permanecia como o único caso do tipo na história do programa.

No “BBB 5”, Marielza, então com 47 anos, passou mal ao longo do dia e chegou a comentar com outros participantes que se sentia enjoada e estranha.

Mesmo assim, manteve a rotina e fez exercícios na bicicleta ergométrica. À noite, por volta das 21h30, desmaiou na banheira de hidromassagem.

O atendimento inicial foi feito pelos próprios confinados, entre eles o médico Rogério Padovan, enquanto Grazi Massafera e Jean Wyllys ajudavam no socorro até a chegada da equipe do programa. A transmissão do pay per view foi interrompida naquele momento.

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Marielza foi retirada da casa e levada a um hospital, onde ficou internada após apresentar pressão alta, dores de cabeça e dificuldades de movimentação do lado esquerdo do corpo. Sem condições de voltar ao jogo, foi substituída por Aline Cristina, escolhida por sorteio.

Em entrevista ao Extra em 2021, Marielza afirmou que sofreu outros dois AVCs depois da participação no reality e que convive com sequelas.

Hoje com 67 anos, vive afastada dos holofotes e mora na Zona Oeste do Rio, em Jacarepaguá, onde divide um apartamento com a filha mais velha. Aposentada, recebe cerca de R$ 1 mil por mês.

