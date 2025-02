A- A+

Justiça Em meio à batalha jurídica com Justin Baldoni, Blake Lively enfrenta mais um processo por difamação Atriz, que processa diretor do filme "É Assim que Acaba" por assédio sexual, agora é alvo de ação da empresa de gestão de crises que teria sido contratada por ele para prejudicá-la

Após Justin Baldoni cumprir sua promessa e revelar todas as provas do processo milionário que moveu contra Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds, a atriz enfrentou um novo revés: Jed Wallace, da empresa de gestão de crises Street Relations, a denunciou por difamação.

O publicitário fez a denúncia esta semana no Departamento de Direitos Civis da Califórnia.

O fato ocorreu após Lively apresentar uma petição no dia 21 de janeiro solicitando uma declaração juramentada de Wallace, que foi revogada, de acordo com a ação de Wallace.

Na denúncia apresentada por Lively em dezembro, seus advogados alegaram que Wallace foi contratado pela equipe de relações públicas de Baldoni para ajudar em uma suposta campanha de difamação, afirmando que "utilizou um exército digital em todo o país, de Nova York a Los Angeles, para criar, divulgar e promover conteúdo que parecia ser autêntico em plataformas de redes sociais e fóruns de bate-papo da internet".

Os advogados de Wallace afirmam em sua nova demanda que sua recente petição "admitiu que Lively não tem fatos que sustentem as acusações que fez contra Wallace e Street na Justiça, que 'foi notícia em todo o mundo', enquanto agora, aparentemente sob ameaça de sanções de um dos advogados dos demandantes, busca 'investigar o alcance da conduta do Sr. Wallace'".

"Retaliação a acusações de assédio"

Em resposta à ação, a equipe jurídica de Lively emitiu um comunicado no qual informou: "Outro dia, outro estado, outra demanda de nove dígitos buscando processar a Sra. Lively 'até o esquecimento' por falar contra o assédio sexual e as retaliações".

"Isso não é apenas um truque publicitário, é uma retaliação transparente em resposta às acusações contidas em uma denúncia por assédio sexual e retaliação que a Sra. Lively apresentou ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia", acrescentou a equipe jurídica da atriz.

E concluiu: "Embora esta ação seja desconsiderada, ficamos satisfeitos que o Sr. Wallace finalmente tenha saído das sombras e que ele também seja responsabilizado diante de um tribunal federal."

Segundo informaram as revistas The Hollywood Reporter e People, Wallace e a empresa buscam obter um mínimo de US$ 7 milhões por danos e prejuízos causados pelos comentários da atriz, além de "uma ordem judicial declarando que a empresa não cometeu assédio nem retaliação" contra Lively.

"As declarações de fatos, reais ou implícitos, sobre e concernentes aos demandantes na ação são falsas, difamatórias, feitas por negligência ou 'má-fé real' e causaram milhões de dólares em danos à reputação, incluindo danos gerais e especiais por sofrimento emocional (a Wallace), danos reais e perdas comerciais reais e projetadas (a Wallace e à empresa), por uma quantia que excede US$ 1 milhão", diz o texto da petição.

Por sua vez, um dos advogados de Wallace, Chip Babcock, afirmou em um comunicado: "O Sr. Wallace, que é uma pessoa muito reservada, nunca se encontrou nem conversou com a Sra. Lively. Nunca.

Ele não participou de nenhuma campanha de difamação contra ela em momento algum.

A decisão de apresentar essa ação para se proteger e proteger sua família foi tomada depois que a Sra. Lively não apenas apresentou a ação contra ele primeiro no Texas, mas também indicou que tinha a intenção de nomeá-lo em outra ação."

Baldoni pede US$ 400 milhões

Dessa forma, somou-se uma nova batalha à guerra judicial que tem os atores do filme "É assim que acaba" como protagonistas.

Tudo começou em dezembro, quando Lively apresentou uma denúncia por assédio sexual contra Baldoni, alegando que o ator e diretor teve comportamentos inadequados durante a produção do filme que compartilharam e foi o responsável por uma campanha de difamação em retaliação para "destruir" sua reputação.

Baldoni, por sua vez, respondeu à acusação inicial de Lively no dia 16 de janeiro com uma ação de US$ 400 milhões por extorsão e difamação contra ela, seu famoso marido e seu publicitário, Leslie Sloane.

Após a equipe jurídica do ator divulgar um vídeo dos bastidores da filmagem, com a intenção de refutar as acusações de Lively, a atriz contra-atacou pedindo à Justiça que fosse aplicada uma "ordem de silêncio".

No entanto, Baldoni e seus advogados cumpriram sua promessa e, nesta semana, disponibilizaram um site onde compartilharam todas as informações e provas apresentadas em sua ação.

