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FAMOSOS Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário Ator completou, na última terça-feira (28), 94 anos

Stênio Garcia, em meio a disputa judicial com as filhas, precisou ser hospitalizado na última quarta-feira, 29, após um mal-estar sentido na madrugada. O ator foi levado ao hospital, onde foi constatado um quadro de pressão alta, conforme relatado por sua esposa, Marilene Saade, ao programa Fofocalizando, do SBT.

Stênio completou, na última terça-feira, 94 anos.

Em contato com o Estadão, Marilene confirmou a hospitalização, revelando que Stênio melhorou após receber medicação intravenosa. O ator agora repousa em casa, onde a esposa monitora seus sinais vitais.

O artista já havia sido internado no final de março, e também deixou rapidamente o hospital após melhora do quadro. Na época, a esposa do ator não deu detalhes sobre o motivo da internação, dizendo apenas que "o corpo somatiza e desregula, mas já está tudo bem."

Stênio passa por momento intenso de disputa judicial com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, referente ao uso de um imóvel em Ipanema, na zona sul do Rio. O apartamento foi doado às filhas em 1986 pelo ator, que manteve direito vitalício de usufruto.

Cássia e Gaya afirmaram que moraram sozinhas no imóvel por três anos quando ainda eram menores de idade, após o divórcio dos pais, em 1983. A mãe das duas, Clarice Piovesan, ocupa o apartamento desde 2019.

No último domingo, Cássia e Gaya deram entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, onde contestaram a situação do apartamento e negaram as acusações de Stênio de que teria sido abandonado por elas. "Ele nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo", disse Cássia ao programa.

Após a entrevista, o ator e a atual esposa rebateram as irmãs em comentários no Instagram. "Como não preciso? Elas nunca se importaram com minha saúde. Nem nas cirurgias elas foram, foi só a Marilene e amigos", acusou Stênio.

"Não usem nossa imagem para explorarem mentiras na TV brasileira Chega de absurdos. Que vergonha disso tudo. Porque vocês não checam com documentos reais. É preciso ter veracidade", completou Marilene.



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