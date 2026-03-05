A- A+

FAMOSOS Em meio a briga familiar Cruz Beckham deseja feliz aniversário ao irmão, Brooklyn Filho de David e Victoria Beckham afirmou esperar que a relação entre os dois melhore, apesar do distanciamento nos últimos meses

O filho de David Beckham e Victoria Beckham foi abordado por fotógrafos nas ruas de Paris, na França, na quarta-feira, e questionado se teria alguma mensagem para Brooklyn, que completou 27 anos.

"Feliz aniversário" disse Cruz rapidamente ao irmão. Ao ser perguntado se os dois voltaram a se falar nos últimos meses, ele preferiu não responder. Sobre uma possível reconciliação, limitou-se a dizer: "Espero que sim".

Cruz não foi o único membro da família a homenagear Brooklyn apesar do clima tenso. Os pais também fizeram publicações nas redes sociais celebrando o aniversário do filho.

Foto que David e Victoria Beckham publicaram no aniversário do filho, Brooklyn Beckham. FOTO: Reprodução/ Instagram.

Segundo fontes próximas à família, no entanto, Brooklyn não teria conversado com nenhum dos pais, nem mesmo no dia do próprio aniversário.

Ainda de acordo com relatos, ele teria considerado as mensagens públicas como gestos “performáticos”.

O distanciamento familiar teria começado a ganhar força após o casamento de Brooklyn com a atriz Nicola Peltz, em 2022. A situação teria se agravado depois que ele expôs conflitos familiares em uma longa publicação nas redes sociais.

No ano passado, Cruz e Brooklyn já não estariam se falando. Fontes afirmam que o irmão mais velho desaprovava o relacionamento de Cruz com a modelo Kim Turnbull.

Cruz, por sua vez, chegou a defender publicamente os pais diante das críticas feitas por Brooklyn.

