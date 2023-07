A- A+

SEPARAÇÃO Em meio à briga judicial com o ex, saiba em detalhes da fortuna de Simaria Cantora já faturou alto e construiu um império em sua vida pessoal, que no momento, está sendo discutido na Justiça

Simaria Mendes já faturou alto e construiu um império em sua vida pessoal, que no momento, está sendo discutido na Justiça. A cantora e o ex-marido Vicente Escrig foram casados durante 14 anos e, desde a separação em 2021, vem trocando acusações.

A cantora sertaneja investiu alto em um apartamento em Valência, cidade da Espanha, que está na briga da separação de bens na Justiça em meio a seu divórcio conturbado. A artista também foi dona de uma mansão avaliada em R$ 3 milhões de reais, localizada em Goiânia, e que ela colocou à venda no ano de 2019.

Fora dos palcos desde a separação da dupla com a irmã Simone, ela conta com 28 milhões de seguidores no Instagram e mantém publiposts, propagandas veiculadas em grandes perfis de redes sociais.

Segundo o site Folha Econômica, a cantora teria uma fortuna avaliada entre 20 e 30 milhões de reais. O veículo aponta ainda que com os shows que realizava junto de sua irmã, a estrela chegou a faturar nada menos que 1 ou 2 milhões de reais por mês.

Simaria se afastou dos palcos em julho do ano passado, alegando cuidados com a saúde mental. Após polêmicas a respeito da relação conturbada com a irmã, Simone e Simaria anunciaram oficialmente a separação no dia 18 de agosto.

Na carta aberta dirigida aos fãs, as ex-coleguinhas também comunicaram que seguiriam carreira solo na música.

Disputa por bens

Depois da separação, Simaria e Escrig disputam na Justiça a guarda dos filhos, um processo que, por envolver menores, corre em segredo. Ela disse, em entrevista, que fazia tudo em casa. Já ele afirmou que, desde o início foi quem tomou conta das crianças e, há dois anos, não consegue levar os filhos para a Espanha.

A disputa também envolve bens. Simaria conseguiu uma liminar na Justiça para que Escrig deixasse sua casa, e ele apresentou documentos para ter acesso a parte dos bens da cantora.

Nos últimos meses Vicente tem se mostrado determinado em lutar pelos seus direitos após separação com a cantora. Ele já conseguiu conquistar um apartamento de luxo adquirido por eles em Valência, na Espanha. Além disso, Escrig quer ter a posse do restaurante que os dois montaram no mesmo país.

