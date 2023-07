Em meio a briga por divórcio, juiz manda ex de Kevin Costner desocupar mansão

A- A+

Kevin Costner e Christine Baumgartner travam uma briga na Justiça desde que anunciaram a separação, há dois meses, depois de ficarem 18 anos juntos. E, de acordo com o "TMZ", o ator tem obtido vitórias no processo movido pela agora ex-companheira. Em audiência nesta quarta-feira, o juiz responsável pelo caso rejeitou os argumentos da defesa de Christine, que disse estar sendo expulsa injustamente da casa em que o casal vivia.

O ator acusa a agora ex-companheira gastar US$ 100 mil (R$ 485 mil) no cartão de crédito dele e a pressiona a deixar a mansão de US$ 145 milhões (R$ 704 milhões). A designer de bolsas alega não ter dinheiro nem tempo para encontrar outro lugar adequado para morar e pede o reajuste de valores a receber para organizar a nova vida.

Na audiência, a designer disse que "se mudará no devido tempo, mas este é um grande empreendimento e só pode ser realizado com um planejamento cuidadoso", segundo o "TMZ".

O site afirma que o juiz "parece inclinado" a confirmar a validade do acordo pré-nupcial, contestado por Christine. Isso porque, na audiência mais recente, aplicou uma das disposições previstas no documento: no caso de um pedido de divórcio, Christine teria um determinado número de dias para deixar a mansão. Como o divórcio foi confirmado em maio, o juiz confirmou o prazo até 31 de julho. O advogado de Christine pediu uma prorrogação até 15 de agosto, que foi negada.

Durante a audiência, ainda de acordo com o "TMZ", a advogada de Costner, Laura Wasser, afirmou que "acordo é acordo" e, assim, deve ser cumprido. A audiência sobre a validade do acordo pré-nupcial está marcada para novembro. Caso o documento seja confirmado, Christine deverá devolver US$ 1,5 milhão que recebeu do ex-marido e pagar os honorários advocatícios devidos no processo.

