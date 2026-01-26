A- A+

CELEBRIDADES Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda Ao comentar o registro, Victoria escreveu: "Isso traz ótimas lembranças!". Em seguida, David também reagiu: "Boas lembranças"

David e Victoria Beckham fizeram a primeira manifestação desde que Brooklyn Beckham tornou públicas acusações contra a mãe e confirmou o rompimento com a família. Em meio à crise, o casal reagiu a uma publicação nostálgica sobre um ensaio fotográfico realizado em 2006, quando o filho mais velho tinha sete anos.

O comentário foi feito em um post do fotógrafo Platon Antoniou, que relembrou o ensaio realizado na Espanha durante o auge da carreira de David Beckham como jogador.

Na publicação, o profissional contou que a sessão foi interrompida pelos filhos do casal, que entraram no estúdio e protagonizaram um momento espontâneo de afeto.

"Brooklyn entrou correndo no set com a bola de futebol debaixo do braço e abraçou a perna direita do pai. Em seguida, Romeo se juntou ao irmão mais velho. Depois, Victoria também apareceu com o bebê Cruz nos braços. Toda a família se virou de costas para nós para um abraço coletivo, íntimo e cheio de afeto. Foi uma cena tocante de se ver. A fama tem um preço alto e, muitas vezes, são os familiares que também acabam pagando por ele", disse o fotógrafo.





Ao comentar o registro, Victoria escreveu: "Isso traz ótimas lembranças!". Em seguida, David também reagiu: "Boas lembranças"

As acusações de Brooklyn Beckham

No início de janeiro, Brooklyn publicou uma série de mensagens nas redes sociais direcionadas aos pais. Nos textos, ele acusou Victoria de tê-lo humilhado durante seu casamento com a atriz Nicola Peltz, realizado em 2022.

Segundo Brooklyn, a mãe teria interferido na primeira dança do casal. Ele relatou que o cantor Marc Anthony o chamou ao palco e que Victoria já o aguardava para dançar.

"Ela dançou de forma muito inadequada comigo na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", escreveu.

Brooklyn também afirmou que os pais tentaram interferir em seu relacionamento com Nicola antes e depois do casamento. Entre as alegações, disse que foi pressionado a ceder direitos sobre seu nome e que Victoria teria cancelado, na última hora, a confecção do vestido de noiva.

Ele ainda citou conflitos sobre a disposição dos convidados e afirmou que os pais tentaram "arruinar" seu relacionamento.

Nas publicações, Brooklyn declarou que não pretendia se reconciliar com a família e classificou a imagem pública construída pelos pais como uma "fachada".

Dança e vestido

Uma reportagem da edição britânica da revista Vogue afirma que a primeira dança dos noivos aconteceu ao som de Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley, interpretada por Lloyiso, cantor sul-africano.

Em entrevista ao programa This Morning, da ITV, DJ Fat Tony, que tocou do casamento, explicou que Marc Anthony chamou Victoria para a pista de dança enquanto tocava uma música latina.

"Não teve nada de sensualidade exagerada, nada de macacão de PVC preto, nada de Spice Girls. A palavra 'inadequado' foi para o momento. Brooklyn subiu ao palco e todos esperavam que fosse Nicola a dançar a primeira dança. Marc Anthony pediu à 'mulher mais bonita da sala' que subisse ao palco e disse: 'Victoria, venha ao palco'", relatou o DJ.

Sobre o vestido de noiva, enquanto Brooklyn afirmou que Nicola precisou improvisar um modelo de última hora, a Vogue informou que a atriz trabalhou por cerca de um ano com a grife Valentino na criação da peça usada na cerimônia.

Ausência em aniversário e tensão familiar

Brooklyn também abordou sua ausência nas comemorações do aniversário de 50 anos de David Beckham, realizadas no ano passado em Londres. Segundo ele, houve tentativas frustradas de marcar um encontro reservado com o pai.

"Ele recusou todas as nossas tentativas, a menos que fosse em sua grande festa de aniversário com cem convidados e câmeras por todo lado", escreveu.

Brooklyn afirmou ainda que, quando David concordou em encontrá-lo, impôs a condição de que Nicola não estivesse presente, o que ele classificou como uma afronta.

O filho mais velho do casal também declarou que seus irmãos o atacaram nas redes sociais antes de bloqueá-lo e que cresceu sob forte pressão por conta da exposição pública da família.

A fala de David sobre redes sociais

Dias após as publicações de Brooklyn, David Beckham falou de forma indireta sobre o tema durante uma participação em um programa televisivo. Sem mencionar diretamente o conflito, ele comentou o impacto das redes sociais sobre jovens.

"O acesso precoce dos jovens às redes sociais pode ser perigoso. O que descobri, na minha experiência pessoal, especialmente com meus filhos, é que elas devem ser usadas com boas intenções", disse. Em seguida, acrescentou: "Eles cometem erros, mas os jovens têm permissão para errar. É assim que aprendem."

Segundo o jornal britânico The Sun, Victoria Beckham estaria abalada com a repercussão do caso e com a circulação de memes e comentários nas redes sociais.

Até o momento, outras pessoas próximas à família, incluindo Nicola Peltz, não se manifestaram.



Veja também