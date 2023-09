Em meio a onda de separações, Scheila Mello lembra divórcio de Xuxa

A- A+

Em meio à onda de separações deste setembro, a ex-dançarina do grupo É o Tchan Scheila Mello usou seu perfil no Instagram para dividir a lembrança de seu divórcio do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, pai da ganhadora do "Master Chef" e influenciadora digital Isa Scherer. "Não foi fácil... Ciclos começam e se encerram, e divórcio chacoalha qualquer um. Mas a morte de um é o nascimento do outro'', ressaltou ela em um vídeo postado. Scheila e Xuxa ficaram casados entre 2010 e 2018 e tiveram uma filha, Brenda, hoje com 10 anos.

Scheila, que voltou a se unir ao grupo em turnê comemorativa dos 30 anos da banda, contou que fez um diário, há quatro anos, para ajudar no processo de separação e usou muito do material que escrevia em sessões de terapia. Segundo ela, folheando o caderno recentemente, ela encontrou a transcrição de um sonho que teve na ocasião. Nele, ela mergulhava profundamente e nadava, muito bem, em águas muito limpas.

"Eu nadava muito bem, coisa que não condizia com a realidade, a água era muito limpa e eu mergulhei profundamente. Analisando na terapia, vimos que eu estava projetando habilidades do Fernando em mim. Interpretei como integridade. Divórcio é uma travessia e não fugimos disso", disse.

Xuxa também mergulhou fundo em outra relação depois de Scheila. Em maio deste ano, ele se casou com a coach de meditação Dianeli Geller. O casamento foi ao ar livre, com direito a caminho de pétalas brancas para a chegada da noiva até o altar. Xuxa e Dianeli estão juntos há cerca de dois anos. Ele, atualmente com 47 anos, foi avô no ano passado, quando nasceram os gêmeos de Isa.

