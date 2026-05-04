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FAMOSOS Em meio a polêmica com Luma por crítica a filhos, Eike Batista está prestes a ser avô novamente Mulher de Thor Batista, Lunara Campos, mostra gravidez de oito meses de Liam; casal já tem um filho de 2 anos

O clima azedou na família de Eike Batista após uma entrevista recente em que o empresário classificou parte da nova geração — incluindo os próprios filhos mais velhos — como “fru-fru” e “floquinho de neve”. A declaração gerou indignação de Luma de Oliveira, que rebateu o ex-marido publicamente nas redes na manhã de domingo (3), afirmando que o comentário “diz mais sobre ele do que sobre os filhos”.

Após a polêmica, um acontecimento reposiciona o clã: Eike está prestes a se tornar avô pela segunda vez. A nora, Lunara Campos, mostrou nas redes a gravidez de oito meses de Liam, fruto do casamento com Thor Batista — o casal já é pai de Thor II, de 2 anos.

Na publicação, Lunara aparece exibindo o barrigão já na reta final da gestação, em clima íntimo e familiar, o que indica que a chegada do bebê deve acontecer nas próximas semanas. Até agora, nem Thor nem Lunara se manifestaram sobre a controvérsia envolvendo a declaração de Eike.

Entenda o caso

A controvérsia começou após Eike afirmar, durante entrevista, ver uma “geração fru-fru” ou “floquinho de neve” — incluindo os próprios filhos mais velhos, Thor, de 34 anos, e Olin, de 30, frutos do casamento de mais de uma década com Luma — ao compará-los aos caçulas, que, segundo ele, recebem uma criação mais rígida, com atividades e cobranças constantes.

Luma rebateu esta declaração em um post publicado em seu perfil no Instagram na manhã deste domingo (3). Em uma imagem, numa montagem em que ela aparece numa foto com os dois filhos ao lado de um frame de Eike no podcast, ela escreveu:

"Infelizmente o tempo que ficou na prisão não o tornou menos arrogante e mais responsável. Depois de ter falido famílias, Eike Batista em recente podcast, desrespeita os filhos publicamente colocando-os na categoria 'Fru-Fru' e 'Floquinho de Neve'. Realmente ouvir até hoje que o pai dele deu o 'caminho do ouro', não deve fazer nada bem para o equilíbrio mental dele".

"A maneira desrespeitosa de falar publicamente de dois rapazes sendo os próprios filhos, diz mais sobre ele do que dos filhos. Até porque Thor trabalha há muito tempo independente e o Olin trabalha com o pai. Meus Deus… Lastimável…" completou

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