Em meio a polêmica, Virginia Fonseca faz naturalização facial; entenda procedimento

Depois da "harmonização" vem a "naturalização". Sim, o novo procedimento estético na moda entre famosos brasileiros se chama "naturalização facial". Nomes como as influenciadora digitais Virginia Fonseca e Gkay e o cantor sertanejo Fernando Zor são alguns que já aderiram à técnica, surgida justamente para se opor à harmonização facial.

"Fui dar uma erguida (no rosto). Meu problema é muito relacionado a flacidez: no bumbum e também na papada, já que eu engordei e logo depois emagreci", contou Virginia, por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram, logo após realizar o procedimento, nesta quarta-feira (5). "Dei uma erguida no meu rosto. Naturalização facial!", ela exaltou.

A naturalização facial busca realizar intervenções no rosto de maneira a aparentar naturalidade, como reforçam — com certa redundância — especialistas na técnica. O dermatologista brasileiro Alessandro Alarcão é um dos profissionais que desenvolveu o método, ao lado de Carlos Roberto Antônio e Guilherme Almeida.

"O trabalho do dermatologista que trabalha com a naturalização é levar resultados cada vez mais elegantes, refinados e realmente naturais. Falo sempre que o natural nunca saiu e nunca sairá da moda", ele explica. "Mostramos que podemos gerenciar o processo de envelhecimento associando tecnologias e injetáveis de forma elegante", acrescenta o dermatologista.

Polêmica nas redes

Nesta quarta-feira (5), Virginia Fonseca movimentou uma polêmica nas redes sociais após ser alfinetada pelo jornalista Evaristo Costa. O antigo apresentador do "Jornal Hoje", na TV Globo, comentou um vídeo em que a primogênita a influenciadora digital e do cantor Zé Felipe chora ao tomar vacina e pede o colo da babá.

"Já ouviram falar: 'Mãe é quem cria'?", questionou o jornalista, ao comentar a publicação. Seguidores de Virginia reagiram e se dividiram nas opiniões sobre a colocação dele. "Por essa eu não esperava", comentou um seguidor.

Em seguida, Zé Felipe publicou um vídeo xingando o jornalista. "Muita gente querendo vir falar merda. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não", ele reclamou. Logo depois, Virginia apareceu chorando nos Stories do Instagram. "Já acordo assim... Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe... Com certeza não deve ter uma para estar falando uma merda dessa!!", escreveu ela.

Após a polêmica, Evaristo Costa usou o Instagram para se desculpar. "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a), estou aqui para me desculpar", ressaltou ele.

