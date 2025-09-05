A- A+

celebridades Em meio a rumores de affair com Virginia Fonseca, Vini Jr lança perfume, e web reage: "É da WePink?" Jogador de futebol e influenciadora digital são flagrados após aproveitarem passeio de barco juntos, na Espanha, nesta semana

A redes sociais da grife alemã Hugo Boss foram "invadidas" por internautas brasileiros após a empresa lançar, na internet, uma campanha de divulgação de uma linha de perfumes que tem como garoto-propaganda o jogador de futebol Vini Jr. O fato deu tração à série de rumores sobre um envolvimento amoroso entre o esportista e a influenciadora digital Virginia Fonseca. É que a moça também possui uma linha de perfumes, vinculada a uma marca própria de cosméticos.

"Já já sai o perfume dele na WePink", brincou um internauta, por meio de comentário no Instagram, em referência à empresa de Virginia Fonseca. "É da WePink?", questionou outra pessoa, fazendo a mesma piada. Mas, afinal, Virginia e Vini Jr estão mesmo juntos?

Na última quarta-feira (3), vídeos que circulam nas redes sociais mostraram Vini Jr e Virginia Fonseca saindo juntos de um iate em Marbella, na Espanha. As imagens deram força para as especulações acerca de um possível envolvimento entre a influencer, recém-separada do cantor Zé Felipe, e o jogador de futebol.

Os rumores se intensificaram em julho, após a influenciadora marcar presença na festa de 25 anos do jogador, no Rio de Janeiro, onde ambos teriam se aproximado. Nas redes sociais, os dois mantêm interações frequentes, com o craque curtindo publicações da empresária de 26 anos.

A nova campanha de perfumes da grife Boss é realizada por astros internacionais. Além de Vini Jr, atualmente no Real Madri, participam da ação publicitária o ator americano Bradley Cooper, sete vezes indicado ao Oscar, e o cantor colombiano Maluma, vencedor do Grammy e indicado ao Tony.

