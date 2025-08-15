A- A+

CELEBRIDADES Em meio à suposta crise financeira, Angelina Jolie estaria querendo vender mansão por R$ 133 milhões Manutenção do imóvel histórico, em Los Angeles, é classificada como de valor altíssimo e constante

Em meio a uma suposta dificuldade financeira, cujos rumores surgiram no ano passado, Angelina Jolie estaria planejando colocar a sua mansão à venda e se mudar, quem sabe, para um novo país, de acordo com o site americano Page Six. O valor? Aproximadamente US$ 24,5 milhões (cerca de R$ 133 milhões). O local é uma casa histórica em Los Angeles, e a manutenção do imóvel, aliás, já foi classificada como sendo de valor altíssimo e constante.

De acordo com uma fonte da publicação, Angelina “nunca quis viver em Los Angeles em tempo integral”. Ela só teria permanecido na cidade em razão do acordo de custódia com Brad Pitt, de quem se divorciou em 2016.





Foi pouco tempo depois de casar com o ator, aliás, que Angelia se mudou para Los Angeles. Na época, em 2017, a artista desembolsou aproximadamente US$ 25 milhões (R$ 140 milhões) pela casa que tem seis quartos, dez banheiros e piscina.





Mansão de Angelina Jolie em Los Angeles — Foto: Hilton & Hyland/Divulgação

Informações de que a estrela de Hollywood — uma das mais bem pagas, aliás — estaria enfrentando uma grave crise financeira começaram a circular em novembro do ano passado. De acordo com o site americano Radar On-line, a atriz lida, nos últimos anos, tais dificuldades estavam relacionadas aos altos custos legais exigidos pelo conturbado divórcio, despesas de manutenção de uma luxuosa propriedade em Los Angeles e gastos associados à criação dos seis filhos.

Pessoas próximas a Angelina Jolie contaram à publicação que a artista estava “sentindo o peso” das finanças após anos de batalhas judiciais envolvendo a partilha de bens com Brad e a guarda dos filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. As disputas, no caso, incluíam a emblemática vinícola Château Miraval, no sul da França, um dos principais ativos do ex-casal, avaliada em milhões de dólares.

Estima-se que a atriz tenha gasto mais de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões) apenas em questões legais relacionadas à separação.

Veja também