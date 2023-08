A- A+

MÚSICA Em "Mestres do Samba", Diogo Nogueira apresenta novo show "MPB é Samba, Samba é MPB" "Mestres do Samba", marcado para o próximo 26 de agosto, vai reunir também Alcione e Zeca Pagodinho

Para além do samba trivial, Diogo Nogueira vai de MPB no próximo dia 26 de agosto, no Classic Hall, com o show MPB é Samba, Samba é MPB" apresentado em "Mestres do Samba" - encontro que vai reunir também Alcione e Zeca Pagodinho.

Para o show, Diogo passeia de Arlindo Cruz a Chico Buarque, trilhando também por clássicos de carreira como "Pé na Areia", "Clareou" e "Sou Eu", entre outros.







Junto à novidade do novo show que vai trazer o samba para a MPB e vice-versa, Diogo traz ao palco o balé da Companhia de Leandro Azevedo - ator, dançarino, coreógrafo e professor.





Serviço

Mestres do Samba



Quando: 26 de agosto,

Onde: Classic Hall



Ingressos a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna

