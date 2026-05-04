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CUPIDISMO ASSUMIDO Em "Minha Mãe com Seu Pai", Sabrina Sato não se contém Mais presente e emocionalmente implicada, ela assumiu uma postura menos distante e mais intuitiva, deixando-se atravessar pelas relações que acompanhava no programa

Nem sempre conduzir uma história significa interferir nela. Mas foi justamente essa fronteira que Sabrina Sato resolveu ultrapassar no comando da segunda temporada de “Minha Mãe com Seu Pai”, original Globoplay.

Mais presente e emocionalmente implicada, ela assumiu uma postura menos distante e mais intuitiva, deixando-se atravessar pelas relações que acompanhava.

“Estou cada vez me intrometendo mais. Mudou, porque eu me senti super à vontade e também responsável. E o engraçado é que eu me envolvo porque acabo me vendo em vários momentos. Na temporada dois, eu acompanho mais de perto”, admite.

Essa proximidade, no entanto, veio acompanhada de um aprendizado importante: saber a hora de agir e a hora de apenas observar.

Sabrina conta que, em muitos momentos, o desafio foi justamente conter o impulso de intervir, entendendo que o desenrolar das histórias também exige silêncio e escuta.

“Eu estou ali também para ver, às vezes para segurar a mão, às vezes para dar uma bronquinha, dar aquela força também. E, ao mesmo tempo, eu fui mais desafiada, porque as histórias às vezes pediam mais silêncio, mais escuta, timing. E eu aprendi que, muitas vezes, a melhor condução também é deixar acontecer e não atrapalhar, porque vai se desenrolar”, explica.

Ao longo dos episódios, a apresentadora percebeu o quanto as vivências dos participantes dialogavam diretamente com a sua própria trajetória.

As histórias de pais e filhos, com suas dúvidas e inseguranças, despertaram uma identificação que ultrapassou o papel profissional.

“Os pais e filhos trazem as suas histórias, as suas verdades. E são muito parecidas com as nossas, são muito parecidas com as que eu vivi. E as dúvidas, as inseguranças. Então, em vários momentos, eu não estava ali só como apresentadora. Eu estava ali como mulher, mãe, filha. Essa temporada dois me atravessou de um jeito diferente, porque eu também estou em outro lugar emocional”, ressalta.

Esse novo momento pessoal também influencia a forma como Sabrina enxerga o amor e as relações retratadas no programa.

Mais madura e consciente, ela vê nas experiências dos participantes um reflexo de transformações que vêm com o tempo, tornando tudo mais intenso e verdadeiro.

“As pessoas mudam depois dos 40? Mudam, para muito melhor. Porque, depois dos 40, a gente se conhece mais. Então a gente também se entrega mais, de verdade. A gente tem menos pressa, menos ansiedade, tem mais consciência. O frio na barriga continua, claro. Aquele frio na barriga quando você encontra a pessoa por quem você está apaixonada. Mas agora vem acompanhado de limite, conversa e responsabilidade emocional. Sempre preocupada com o outro e com a gente mesma, para a gente não sofrer tanto”, aponta.

“Minha Mãe com Seu Pai” – Temporada disponível no Globoplay.

Com falhas

Para Sabrina Sato, o ponto de partida para qualquer nova relação é a disposição de se abrir ao desconhecido, sem carregar o peso constante das experiências passadas.

Ao acompanhar histórias marcadas por inseguranças e recomeços, ela reforça a importância de se permitir viver o presente com mais leveza e menos defesa.

“O conselho é se permitir. É viver isso sem medo. Tentar esquecer os traumas do passado. E também escutar mais do que defender. Nem tudo é ataque”, defende a apresentadora, atualmente casada com o ator Nicolas Prattes.



Esse olhar também passa por um exercício consciente de revisão interna, quase como um processo de libertação emocional.

Sabrina aponta que muitas dores antigas acabam paralisando novas possibilidades – e que é preciso, aos poucos, desfazer essas amarras para seguir em frente.

“Às vezes, os traumas do que a gente já viveu congelam a gente. Então o conselho é descongelar. É se permitir viver, se entregar. E escutar mais do que defender. Porque nem tudo é ataque. Nem toda dor é culpa de alguém. A gente tem que viver”, ensina.

Instantâneas

# Sabrina foi bailarina do “Domingão do Faustão” entre 2000 e 2001.

# A apresentadora tem origem japonesa e libanesa.

# Sabrina também pode ser vista no programa “Sua Maravilhosa”, do GNT.

# A apresentadora contabiliza mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.

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