Em novo caso, Fisco da Espanha acusa Shakira de fraudar o Tesouro em R$ 34,6 milhões

A estrela colombiana Shakira, que deverá ser julgada a partir de novembro em Barcelona por outras irregularidades fiscais, foi acusada pelo Ministério Público espanhol de ter supostamente fraudado cerca de 6,6 milhões de euros (o equivalente a mais de R$ 34,6 milhões, na cotação atual) num novo processo aberto contra ela, em julho deste ano.

Embora a denúncia tenha sido admitida para processamento há alguns meses num tribunal próximo de Barcelona, os detalhes do texto foram conhecidos nesta terça-feira, assim que a cantora, que atualmente reside em Miami, foi notificada, segundo o Ministério Público.

Na denúncia, o Ministério Público acusa Shakira de dois supostos crimes contra a Fazenda Pública, por ter apresentado “declarações inverídicas” do Imposto de Renda (IRPF) e do Patrimônio, no exercício de 2018.

A cantora – que à época vivia perto de Barcelona – teria utilizado “uma rede corporativa”, com empresas instrumentais, algumas domiciliadas em paraísos fiscais, para evitar o pagamento de impostos sobre o valor total que devia, acrescenta o texto, datado de maio.

No total, o Ministério Público acusa Shakira de ter fraudado 5,3 milhões de euros no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares de 2018 e 773 mil no Imposto sobre o Patrimônio. Com juros e liquidações, soma-se uma dívida de 6,6 milhões de euros.

Os representantes da artista indicaram, porém, que “nenhuma notificação foi recebida em Miami, domicílio oficial da cantora” sobre este caso, em breve nota enviada nesta terça-feira.

"A equipe jurídica de Shakira está focada em preparar o julgamento para os anos 2012-2014 que começará em 20 de novembro", acrescentaram sobre o processo que será realizado, a menos que haja um acordo de última hora, no Tribunal de Barcelona.

Neste caso, o Ministério Público pede oito anos de prisão e uma multa de quase 24 milhões de euros (R$ 126 milhões), pela acusação de ter fraudado 14,5 milhões (R$ 76 milhões) nesses anos, utilizando também uma “rede corporativa” para evitar o pagamento de impostos em Espanha, apesar de nessa época já residir no país mais do que os 183 dias por ano previstos na lei.

A artista de 46 anos sempre negou as acusações e garante que, devido à sua profissão, mantinha um estilo de vida em contínuo movimento naquela época.

A privacidade da estrela atraiu mais uma vez grande atenção da mídia quando sua separação do ex-jogador de futebol do FC Barcelona, Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, se tornou pública no ano passado. Após chegar a um acordo com o ex-companheiro para a guarda dos filhos, Shakira mudou sua residência para Miami.

