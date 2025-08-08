A- A+

cinema Em novo pôster de "Mauricio de Sousa - O Filme", Mauro Sousa homenageia foto icônica do seu pai O longa chega aos cinemas brasileiros em 23 de outubro

Faltando menos de três meses para a estreia do filme "Mauricio de Sousa - O Filme", que acontece no dia 23 de outubro, o longa ganha pôster oficial. O material oficial faz referência direta à clássica foto de Maurício de Sousa ao lado de seus personagens.

A cinebiografia do artista conta com Mauro Sousa interpretando seu próprio pai. Além de Mauro, estão presentes no elenco, Diego Lamar, Tathi Lopes, Emílio Orciollo Netto, Natalia Lage e Elizabeth Savala.

A sinopse do filme diz que a produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a ascenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.

Confira o trailer:

*Com informações da assessoria de imprensa

