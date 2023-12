Em Olinda, formação em produção musical e cultural abre inscrições gratuitas

A- A+

Estão abertas as inscrições para o AGORALAB, laboratório de formação em produção musical e cultural que será realizado em janeiro, em Olinda. Os interessados em participar do curso, que une teoria e prática, têm até o dia 15 de janeiro para preencher o formulário online.

Divididas em 15 módulos, as aulas serão iniciadas no dia 23 de janeiro e ocorrerão nas terças, quintas e sábados, das 9h às 17h, no bairro de Ouro Preto (Rua Pombos, 20). A lista de aprovados será divulgada no dia 20.



A formação abordará temas como produção musical, formalização, portfólio, finanças, marketing, políticas públicas e incentivos, acessibilidade, editais e prestação de contas. Realizadas com incentivo do Funcultura, as atividades são gratuitas.



A iniciativa é de sete realizadores culturais, que atuarão como os facilitadores da formação. O grupo é formado pelos produtores culturais Gabriela Pimentel, Felipe Francinha e Jorge Féo, a empreendedora cultural Sandra Silva, a mestre em Educação Inclusiva Andreza Nóbrega, a contadora Anna Érica Freitas e o jornalista e fotógrafo Juliano da Hora.

