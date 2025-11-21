A- A+

TELEVISÃO Em "Os Donos do Jogo", André Lamoglia fala do mergulho no submundo para viver o ambicioso Profeta A boa repercussão no papel acabou encaminhando o ator direto para o posto de protagonista da série

Mais conhecido pelo público de séries infantojuvenis do Disney Channel, a carreira de André Lamoglia deu um salto nos últimos anos por conta da aposta da Netflix em seu nome.

Primeiro, ele chamou a atenção como Iván, personagem brasileiro que se destacou a partir da quinta temporada de “Elite”, um dos maiores êxitos do braço espanhol do streaming.

A boa repercussão no papel acabou encaminhando o ator direto para o posto de protagonista de “Os Donos do Jogo”, série original que acaba de chegar ao catálogo da Netflix e que mergulha no submundo do jogo do bicho do Rio de Janeiro.

Com trama irremediavelmente brasileira, mas com tratamento universal, a produção vem conquistando fãs mundialmente, o que fez André se assustar com o poder da história de Profeta, o anti-herói que centraliza a ação do drama de oito episódios criado por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri.

“Me surpreendi com o convite e me apaixonei pelo Profeta assim que li o roteiro do piloto. É um sujeito diferente dentro de uma história que tem ingredientes fortes para conquistar a audiência. Apesar dos receios por conta da complexidade do projeto, fiquei muito empolgado com a oportunidade de fazer meu primeiro trabalho na Netflix Brasil”, conta.

Com altas doses de inspiração na realidade – mas sem se pretender ser documental para evitar possíveis batalhas jurídicas –, “Os Donos do Jogo” começa em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde Jefferson, jovem mais conhecido como Profeta, já se destaca entre os principais contraventores da região.

Ambicioso e disposto a mostrar suas habilidades ao pai adotivo, o bicheiro Nélio, e aos irmãos Nelinho e Décio, papéis de Adriano Garib, Pedro Lamin e Ruan Aguiar, respectivamente, ele traça um plano perigoso para ascender na ilegalidade e conquistar um lugar na mesa da cúpula que domina a contravenção do Rio de Janeiro.



É na suntuosa capital carioca que seu caminho cruza com as poderosas famílias que dominam o jogo: os Guerra, os Fernandez e os Saad.

“Profeta sonha alto, é muito confiante e tenta sempre se antecipar aos acontecimentos. Porém, mesmo muito hábil e sedutor, ele sofre com os baques e surpresas da vida. Aí vai se transformando, se moldando para a próxima jogada. Para o bem ou para o mal, é um sujeito que não tem medo de fazer o que precisa ser feito”, avalia o ator.

Comprometido com a série desde novembro de 2024, o processo de preparação para “Os Donos do Jogo” durou cerca de três meses, onde André fez um mergulho na história da contravenção do Rio de Janeiro, estudou todas as nuances do roteiro e ainda enfrentou um intenso processo de construção corporal com Fátima Toledo, diretora de elenco conhecida por seus métodos pouco convencionais de instigar intérpretes a entrarem em seus personagens.



Pela distância entre as realidades de André e Profeta, o ator garante que o processo foi essencial para garantir a malandragem e o instinto de sobrevivência que o papel exigia.

“Foi bem trabalhoso encontrar o estofo para viver o profeta. Consumi muitos filmes sobre o universo da máfia, reli o roteiro diversas vezes e junto do elenco, a preparação com a Fátima foi me dando as ferramentas para chegar até esse cara”, detalha.



Natural do Rio de Janeiro, o interesse de André pelas Artes Cênicas surgiu a partir da influência de seu irmão, o ator e comediante Victor Lamoglia, a quem acompanhava em testes, coxias de teatro e estúdios durante a adolescência.

Com o apoio da família, André acabou investindo na carreira e estreou na tevê na série “Segredos de Justiça”, que foi ao ar no “Fantástico”, em 2016. Na sequência, ele continuou aparecendo em pequenas pontas em produções como “Um Contra Todos”, da extinta Fox, e “Rock Story”, da Globo. A primeira chance de se destacar veio em “Juacas”, série sobre surfe produzida pelo Disney Channel.



“Sabia que uma hora as boas oportunidades chegariam. Mas nada veio fácil”, ressalta. Feliz com a repercussão de “Os Donos do Jogo” no Brasil e no mundo, André está ansioso por uma nova temporada e disposto a continuar mostrando as dores e delícias da vida de Profeta.

“A história conquista já no primeiro episódio. A gente está muito acostumado a ver máfias italianas, inglesas, e essa é diferente: é uma máfia carioca, que tem o nosso jeitinho brasileiro e que inaugura um novo gênero na Netflix”, valoriza.



“Os Donos do Jogo” – Netflix – oito episódios.



