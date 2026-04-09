Em paralelo a 2016, retornos e ausências marcam a seleção do Festival de Cannes de 2026; entenda
Vitrine do cinema mundial anunciou a Seleção Oficial da 79ª edição nesta quinta (9); veja onde assistir os vencedores da última década
Com os filmes da Seleção Oficial do 79° Festival Internacional de Cinema de Cannes anunciados nesta quinta-feira (9), a crítica especializada e o público olham atentos para a lista das produções que podem levar a Palma de Ouro em 2026. Em retrospecto, o certame francês segue sendo uma grande vitrine de lançamentos, pois então, onde os saudosos assistem aos últimos vencedores da mostra competitiva ?
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Prestígio
Nos últimos 10 anos, sete vencedores da Palma de Ouro alcançaram ao menos uma indicação ao Oscar, incluindo ''Anora'' (2024) e ''Parasita'' (2019) que venceram também a categoria de Melhor Filme na premiação hollywoodiana. Neste ano, quatro dos cinco filmes indicados na categoria de Melhor Filme Internacional estrearam em Cannes, como o representante brasileiro ''O Agente Secreto'' e o vencedor norueguês ''Valor Sentimental''.
2026 x 2016
O ano de 2016 marcou o retorno brasileiro ao Festival de Cannes na competição oficial, com ''Aquarius'', do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, sucedendo a produção internacional ''Na Estrada'', dirigida pelo compatriota Walter Salles, em 2012 - olha eles onde estavam. Por outro lado, nenhum longa-metragem latino-americano está selecionado entre os 21 filmes que integram a lista da competição principal deste ano.
Porém, a lista da Seleção Oficial de 2026 tem compatibilidades com os escolhidos de 10 anos atrás pelo festival. A começar pelo diretor sul-coreano Park Chan-Wook, o atual presidente do júri do Festival de Cannes, que teve o longa "A Criada" na mostra competitiva daquele ano. Retornando para a concorrer à Palma de Ouro neste ano, temos Asghar Farhadi, Cristian Mungiu e Pedro Almodóvar.
O espanhol Almodóvar retorna com o novo filme, ''Natal Amargo'', enquanto o iraniano Farhadi estreia "Contos Paralelos" e o romeno Mungiu apresenta ''Fjord''. Em 2016, Farhadi venceu a categoria de Melhor Roteiro (por ''O Apartamento'') e Mungiu foi premiado como Melhor Diretor (por ''Graduação'') - conquista dividida com Olivier Assayas (por ''Personal Shopper'').
Quem mudou de patamar foi o japonês Kôji Fukada, vencedor do Prêmio do Júri da mostra Un Certain Regard, a segunda premiação mais importante do Festival de Cannes que celebra autores emergentes do cinema mundial. Nesta nova edição, o cineasta faz a estreia mundial de ''Nagi Notes'' na mostra competitiva.
O prêmio de maior prestígio do Festival de Cannes, a Palma de Ouro, é entregue desde 1955 ao melhor filme exibido na cidade francesa.
Confira onde assistir os filmes vencedores dos últimos dez anos:
''Foi Apenas um Acidente''
Direção: Jafar Panahi
Ano: 2025
Onde assistir: MUBI e disponível para aluguel e compra.
''Anora''
Direção: Sean Baker
Ano: 2024
Onde assistir: Prime Video e disponível para aluguel e compra
''Anatomia de uma Queda''
Direção: Justine Triet
Ano: 2023
Onde assistir: Prime Video e disponível para aluguel e compra
''Triângulo da Tristeza''
Direção: Ruben Östlund
Ano: 2022
Onde assistir: Prime Video, HBO Max e disponível para aluguel e compra
''Titane''
Direção: Julia Ducournau
Ano: 2021
Onde assistir: MUBI
Sem Festival de Cannes em 2020 devido à pandemia da Covid-19
''Parasita''
Direção: Bong Joon-ho
Ano: 2019
Onde assistir: Netflix, Telecine e disponível para aluguel e compra
''Assunto de Família''
Direção: Hirokazu Koreeda
Ano: 2018
Onde assistir: Globoplay
''The Square: A Arte da Discórdia''
Direção: Ruben Östlund
Ano: 2017
Onde assistir: Arte1 Premium
"Eu, Daniel Blake"
Direção: Ken Loach
Ano: 2016
Onde assistir: Reserva Imovision, Diamond Films e disponível para aluguel e compra