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CANNES Em paralelo a 2016, retornos e ausências marcam a seleção do Festival de Cannes de 2026; entenda Vitrine do cinema mundial anunciou a Seleção Oficial da 79ª edição nesta quinta (9); veja onde assistir os vencedores da última década

Com os filmes da Seleção Oficial do 79° Festival Internacional de Cinema de Cannes anunciados nesta quinta-feira (9), a crítica especializada e o público olham atentos para a lista das produções que podem levar a Palma de Ouro em 2026. Em retrospecto, o certame francês segue sendo uma grande vitrine de lançamentos, pois então, onde os saudosos assistem aos últimos vencedores da mostra competitiva ?

Prestígio

Nos últimos 10 anos, sete vencedores da Palma de Ouro alcançaram ao menos uma indicação ao Oscar, incluindo ''Anora'' (2024) e ''Parasita'' (2019) que venceram também a categoria de Melhor Filme na premiação hollywoodiana. Neste ano, quatro dos cinco filmes indicados na categoria de Melhor Filme Internacional estrearam em Cannes, como o representante brasileiro ''O Agente Secreto'' e o vencedor norueguês ''Valor Sentimental''.

2026 x 2016

O ano de 2016 marcou o retorno brasileiro ao Festival de Cannes na competição oficial, com ''Aquarius'', do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, sucedendo a produção internacional ''Na Estrada'', dirigida pelo compatriota Walter Salles, em 2012 - olha eles onde estavam. Por outro lado, nenhum longa-metragem latino-americano está selecionado entre os 21 filmes que integram a lista da competição principal deste ano.

Porém, a lista da Seleção Oficial de 2026 tem compatibilidades com os escolhidos de 10 anos atrás pelo festival. A começar pelo diretor sul-coreano Park Chan-Wook, o atual presidente do júri do Festival de Cannes, que teve o longa "A Criada" na mostra competitiva daquele ano. Retornando para a concorrer à Palma de Ouro neste ano, temos Asghar Farhadi, Cristian Mungiu e Pedro Almodóvar.

O espanhol Almodóvar retorna com o novo filme, ''Natal Amargo'', enquanto o iraniano Farhadi estreia "Contos Paralelos" e o romeno Mungiu apresenta ''Fjord''. Em 2016, Farhadi venceu a categoria de Melhor Roteiro (por ''O Apartamento'') e Mungiu foi premiado como Melhor Diretor (por ''Graduação'') - conquista dividida com Olivier Assayas (por ''Personal Shopper'').

Quem mudou de patamar foi o japonês Kôji Fukada, vencedor do Prêmio do Júri da mostra Un Certain Regard, a segunda premiação mais importante do Festival de Cannes que celebra autores emergentes do cinema mundial. Nesta nova edição, o cineasta faz a estreia mundial de ''Nagi Notes'' na mostra competitiva.

O prêmio de maior prestígio do Festival de Cannes, a Palma de Ouro, é entregue desde 1955 ao melhor filme exibido na cidade francesa.



Confira onde assistir os filmes vencedores dos últimos dez anos:

''Foi Apenas um Acidente''

Direção: Jafar Panahi

Ano: 2025

Onde assistir: MUBI e disponível para aluguel e compra.

''Anora''

Direção: Sean Baker

Ano: 2024

Onde assistir: Prime Video e disponível para aluguel e compra



''Anatomia de uma Queda''

Direção: Justine Triet

Ano: 2023

Onde assistir: Prime Video e disponível para aluguel e compra

''Triângulo da Tristeza''

Direção: Ruben Östlund

Ano: 2022

Onde assistir: Prime Video, HBO Max e disponível para aluguel e compra

''Titane''

Direção: Julia Ducournau

Ano: 2021

Onde assistir: MUBI

Sem Festival de Cannes em 2020 devido à pandemia da Covid-19

''Parasita''

Direção: Bong Joon-ho

Ano: 2019

Onde assistir: Netflix, Telecine e disponível para aluguel e compra

''Assunto de Família''

Direção: Hirokazu Koreeda

Ano: 2018

Onde assistir: Globoplay

''The Square: A Arte da Discórdia''

Direção: Ruben Östlund

Ano: 2017

Onde assistir: Arte1 Premium

"Eu, Daniel Blake"

Direção: Ken Loach

Ano: 2016

Onde assistir: Reserva Imovision, Diamond Films e disponível para aluguel e compra

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