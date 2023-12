Em parceria com Aria Social, Casa de Maria lança coleção artesanal nesta terça (12)

A- A+

A instituição Casa de Maria, vinculada ao projeto Aria Social, lança, nesta terça (12), uma coleção de bolsas, acessórios e itens de decoração inspirada nos figurinos de Beth Gaudêncio para o musical “Capiba, pelas ruas eu vou”.

A produção musical de sete temporadas, realizada pelo Aria Social durante outubro de2022 e março de 2023, foi feita em comemoração aos 30 anos do projeto.

O lançamento, que acontece no Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, reúne peças produzidas por mães e parentes dos alunos do projeto que serão apresentadas em um desfile com marcas parceiras.

Com início às 16h da terça, os ingressos são vendidos a R$ 50, que serão convertidos em compras de produtos da Casa de Maria durante o mês de dezembro.

Para adquirir o ingresso, basta fazer um PIX para o CNPJ:07.041.925/0001-20 (Aria Social) e encaminhar o comprovante para (81) 99639-1548 (Any).

As 24 peças da coleção serão apresentadas com as marcas autorais pernambucanas Caroll Falcão (roupas atemporais e afetivas em linho e cânhamo), Vitalina (sapatos artesanais que perpetuam as belezas do Sertão nordestino) e Verde Joias (joias artesanais inspiradas em elementos naturais); com direção de cena de Romildo Alves.

A disposição das peças, confeccionadas com materiais sustentáveis, como barbante ecológico, fio de seda, brim, junco e palha de jornal, ficará por conta da arquiteta Roberta Borsoi.

A Coleção Capiba tem o crochê como carro-chefe e traz nove modelos de bolsa (além de pochete, mochila e carteiras), chapéu e chaveiros.

Seis versões de almofadas, quatro variações de vaso e uma fruteira são os objetos de decoração que completam a coleção.

“É uma alegria criar com os artesãos da Casa de Maria uma coleção que apresenta a alma pernambucana, por meio do espírito vibrante do frevo, e inova a forma de trabalhar com crochê. Com ela, celebramos a riqueza da cultura, a magia das artesãs e o poder do trabalho coletivo”, diz a designer Luly Vianna.

Os produtos são agrupados em cinco temas: frevo, Missa Armorial (título da obra-prima de Capiba), papangu, carnaval anos 30 e rosa amarela, tudo dentro do universo do compositor pernambucano.

As marcas parceiras prepararam peças especiais para compor o look das bailarinas do Aria Social e das próprias artesãs da Casa de Maria, que apresentarão a coleção.

“Será uma experiência de moda, solidariedade e beleza, uma tarde de celebração do trabalho realizado pela Casa de Maria, com o lançamento da coleção que leva o nome do nosso compositor mestre da cultura pernambucana”, diz a presidente do Aria Social, Cecília Brennand.

O objetivo do evento é fomentar a produção e comercialização de acessórios e objetos de decoração feitos manualmente, com insumos, em sua maioria, reciclados. As artesãs da Casa de Maria são remuneradas pelas peças produzidas e vendidas pelo projeto, com parte do valor revertida para a manutenção da instituição.

Casa de Maria

Localizado no mesmo prédio onde crianças e jovens se profissionalizam em dança e música no Aria, o Casa de Maria hoje tem loja própria e espaço para oficinas de tricô; bordado com pedraria; tecelagem em jornal; crochê; macramê; costura iniciante e avançada.

O projeto foi fundado em 2017 e tem como missão impulsionar o empreendedorismo social das mães e outros familiares dos alunos do Aria Social por meio da capacitação em um artesanato que tem como base a sustentabilidade e as tradições locais.e música, atividades complementares como português e raciocínio lógico e, ainda, atendimento psicológico.

Serviço:

Lançamento da Coleção Capiba

Data: Terça (12), a partir das 16h

Endereço: Aria Social - Av. Ayrton Senna da Silva, 748 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes-PE

Ingresso: R$ 50, convertidos em compras de produtos da Casa de Maria durante o mês de dezembro.

Instagram: @projetocasademaria



