Em passagem pelo Recife, Os Gêmeos participam de DJSET especial da festa Revérse; saiba mais

De passagem pelo Recife a convite do Instituto Ricardo Brennand para a exposição “Nossos Segredos”, a dupla artística Os Gêmeos, formada pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, participa de edição especial da festa Revérse.

O evento acontece na Torre Malakoff às 16h desta quinta-feira (22). A venda dos ingressos começa na terça (20), através da plataforma Sympla, com lote colaborativo no valor de R$ 25, e lote gratuito que não garante a entrada no DJSET. A retirada será realizada em três horários: 12h, 18h e 22h.

SERVIÇO

DJSET Os Gêmeos x Revérse

Quando: Quinta-feira (22), às 16h

Onde: Torre Malakoff

Ingressos: Lote colaborativo a partir de R$ 25 no Sympla

