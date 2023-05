Em podcast, Anitta revela detalhes de vida sexual: "Estava ensinando a uma amiga"; entenda

A- A+

A vida sexual de Anitta novamente virou pauta nas redes sociais, desta vez repercutindo a participação da cantora no podcast estadunidense “Call Her Daddy”, apresentado por Alexandra Cooper, onde revelou detalhes de suas intimidades.

Bissexual, Anitta contou que recentemente tem preferido ficar mais com mulheres, e revelou insatisfação com homens que não sabem performar um bom sexo oral. "Se o cara não é bom em chupar, eu ensino", disparou. "Eu falo: faz isso, faz aquilo. Não gosto quando eles ficam assim (demonstrou movimentos com a língua), quando eles colocam a língua com muita força. É tão ruim", disse.

Ainda, a artista disse que tem até ensinado suas ‘técnicas’ a amigas. "Estava ensinando uma amiga minha a chupar b***** um dia desses, e ela ficou: 'Nossa, é fácil assim?'. Eu gozei em três minutos, e ela em dois", revelou, surpreendendo a apresentadora.

"Espera, vocês estavam praticando uma na outra?. E vocês são apenas amigas?", perguntou a podcaster, recebendo confirmação da brasileira. "Então você estava apenas a ensinando. Foi tipo: aqui está minha vagina, deixa eu te ensinar", brincou.

A cantora ainda aproveitou para dar uma dica aos homens. "Primeiro de tudo, eu vou dizer: homens, chupem mulheres. Pessoalmente, eu acho que é diferente para cada garota, de repente as coisas que eu gosto podem ser diferentes", pontuou. No programa, ela ainda detalhou os movimentos de sua preferência.

Veja também

