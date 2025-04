A- A+

celebridades Em podcast, Giulia Costa fala sobre recusa de personagem gorda e gera polêmica A filha de Flávia Alessandra fez a declaração no podcast "FatalCast"

Durante sua participação no podcast “FatalCast”, Giulia Costa – filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo (1951-2012) – , revelou haver recusado o papel de uma personagem gorda.

Giulia declarou que a recusa se deve à sua preocupação com a representatividade e ao impacto que a atuação poderia ter para mulheres acima do peso.

Segundo Giulia, ela foi procurada, recentemente, por um produtor de elenco, para interpretar uma mulher obesa.

"Um produtor de elenco veio me convidar para interpretar uma personagem obesa. Eu disse: 'Não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal que vocês estejam trazendo isso para a trama'", contou Giulia.

Porém, quando analisou o roteiro, ela se deu conta de que não sentiria confortável em pegar o papel. "A personagem estava em uma academia e dizia: ‘Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?'"

Giulia explicou que não tem problemas com o assunto, mas que não achava justo ela interpretar a personagem.

"Não acho justo com outras jovens que vão me ver representando o papel de uma mulher gorda, sendo que eu não sou gorda. Posso não ser uma mulher padrão, mas me colocar como uma mulher gorda…"

Ela também destacou que temia pelo impacto que isso poderia causar no público:

"A menina gorda que está vendo vai pensar: 'Meu Deus, se ela é a gorda, eu sou o quê?'. Não acho justo com a pessoa", acrescentou.

Giulia disse, também, que recebeu o apoio da mãe, Flávia Alessandra, em sua decisão:

"Falei: 'Mãe, vou recusar o teste por causa disso'. Ela me respondeu: 'Filha, acho você muito corajosa e concordo com você'".

Polêmica

A declaração de Giulia Costa rendeu polêmica na web e dividiu opiniões dos internautas. "Então quem faz papel de gay tem que ser gay?", indagou um usuário. "Tá faltando interpretação aqui, misericórdia. Ela disse que não é padrão, mas não é gorda", disse outra pessoa.

"Não tem nada a ver com representatividade. Ela simplesmente não quer ser associada ao biotipo", declarou um usuário.

Alguns internautas não aliviaram nas críticas:

“Você recusou o papel porque não precisa trabalhar... é herdeira, filha de uma atriz famosa e milionária. Duvido que, se estivesse no início da sua carreira e não tivesse pais famosos, não aceitaria", disse uma pessoa. "As atrizes antigamente não tinham essa frescura. Quanto menos parecesse com o personagem, maior era o desafio", declarou outra.



Veja também