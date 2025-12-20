A- A+

luto Em podcast, Nick Reiner falou sobre drogas e relação conflituosa com família antes da morte dos pais Filho de Rob Reiner foi acusado de matar o diretor e Michele Reiner, sua própria mãe

Filho do diretor Rob Reiner, Nick Reiner falou sobre uso abusivo de drogas e a relação conflituosa com a família no podcast "Dopey", voltado para o tema da adição e recuperação. A produção publicou em plataformas de áudio um episódio especial depois de Nick ser acusado de matar os pais.

“Dopey Emergency Episode: The Reiner Family Tragedy” ("Episódio de emergência de Dopey: A tragédia da família Reiner", em tração livre) reúne falas de Nick sobre "quebrar tudo na casa de hóspedes", destruindo a propriedade dos pais enquanto estava sob efeito de drogas.



Isso aconteceu, segundo ele, na época em que sofreu um ataque cardíaco por causa do abuso de substâncias e porque os pais mandaram que ele saísse de lá.





“Fiquei completamente chapado de estimulantes, acho que era cocaína e alguma outra coisa, e fiquei acordado por dias seguidos”, disse ele. “Comecei a quebrar várias coisas na minha casa de hóspedes. Acho que comecei com a TV, depois fui para um abajur, e aí fui piorando. Tudo na casa de hóspedes ficou destruído. (Com as drogas) “Você fica louco! Sem lógica.”

Nick, que está preso atualmente, escreveu um filme sobre adição, "Being Charlie", dirigido pelo pai. Ele contou que, na época do lançamento, em 2015, passou boa parte dos eventos de divulgação sob efeito de drogas.

“Eu disse a eles: ‘Escutem, eu não estou em condições de fazer isso. Eu não sou um cara, digamos, sóbrio’”, disse Reiner.

