Em podcast, Sandy fala sobre crises de pânico e outras polêmicas; saiba mais

Nesta terça-feira (15), a cantora, compositora e atriz Sandy, participou do 'Quem Pod, Pod', podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Nele, a artista desabafou sobre diversos temas polêmicos que aconteceram durante sua carreira.

Um dos tópicos foi o de sua "fama de santa". Ela revelou que se sentia incomodada com ao longo da carreira e contou que durante a sua adolescência foi “muito estigmatizada”. Ela descreveu a situação como uma "prisão".

“Eu era muito vigiada e muito cobrada. Quando eu tinha 14 anos alguém me perguntou: ‘Você pensa em casar virgem?”, contou.

Sandy revelou que durante a turnê Sandy & Junior, em 2019, teve várias crises de pânico. A artista alegou que não estava mais acostumada com grandes espetáculos.

