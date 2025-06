Em post, equipe dá notícias de Chico Buarque: "Em observação com seu habitual bom humor"

A- A+

A equipe de redes sociais de Chico Buarque fez um post para dar aos fãs notícias do cantor, que passou por uma cirurgia para tratar um quadro de hidrocefalia, na manhã desta terça-feira (3).

"Chico Buarque passou, na manhã de hoje, por uma cirurgia eletiva no Hospital Copa Star, em Copacabana, para tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição que provoca aumento de líquido intracraniano. O procedimento, conhecido como derivação ventrículo-peritoneal, já estava programado e foi conduzido pelo neurocirurgião Dr. Paulo Niemeyer Filho.

A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente. O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor. Ele conta também com o acompanhamento do Dr. Antonio José Carneiro, seu clínico geral. Alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 24 horas".

O Hospital Copa Star, em Copacabana, onde o artista está internado, também enviou uma nota, que diz:

"O paciente Francisco Buarque de Hollanda foi submetido, hoje pela manhã, a um procedimento neurocirúrgico agendado para o tratamento de um quadro de hidrocefalia normobárica (pressão normal). A cirurgia, conduzida pelo Dr. Paulo Niemeyer Filho, transcorreu sem intercorrências. A previsão é de alta hospitalar em 48 horas"

Veja também