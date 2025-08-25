Em postagem emocionante, Cissa Guimarães comunica falecimento da irmã Bali
Apresentadora mostrou momentos da irmã durante a juventude e postou homenagem
A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais para comunicar o falecimento de sua irmã, Bali.
Com registros antigos que mostram a irmã na juventude, Cissa dividiu o momento de luto vivenciado pela família com seus seguidores e amigos.
Em postagem realizada nesse domingo (25), a apresentadora se despediu e desejou força para os sobrinhos, sem revelar outros detalhes sobre o falecimento da irmã.
"Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz Bali, muita luz na sua nova vida!", declarou a apresentadora.
