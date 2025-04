A- A+

PAIXÃO DE CRISTO Em pré-estreia, Paixão de Cristo de Nova Jerusalém renova emoção e encanto Um dos momentos que geram maior comoção na peça é o encontro de Maria, mãe de Jesus, com seu filho, após a crucificação

Emoção e encanto marcaram a pré-estreia da 56ª edição da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Nesta sexta-feira (12), o elenco da nova temporada apresentou em primeira mão, aos convidados presentes na cidade-teatro de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, o que o público poderá acompanhar de sábado (12) até o dia 20 de abril.

A chuva quase atrapalhou a sessão, que teve início com 40 minutos de atraso, devido ao mau tempo. Passado o temporal, o ator José Loreto subiu ao palco pela primeira vez como Jesus Cristo, após a polêmica envolvendo sua participação no desfile da escola de samba carioca Vila Isabel, no Carnaval deste ano. Na ocasião, o ator representou o diabo na Sapucaí, atraindo críticas nas redes sociais.





Apesar da polêmica, Loreto foi mantido pela produção no papel. Ele contracena com outros nomes conhecidos da teledramaturgia, além de 50 artistas pernambucanos e cerca de 300 figurantes.

Em coletiva de imprensa, após a pré-estreia da peça, Loreto falou sobre as críticas que recebeu nas redes sociais. "Me bateu tão mal a forma agressiva que algumas pessoas vieram comentar. Mas acho que fiz o caminho certo. Estou mais perto de Jesus do que qualquer outra coisa", afirmou.





Paixão de Cristo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Um dos momentos que geram maior comoção na peça é o encontro de Maria, mãe de Jesus, com seu filho, após a crucificação. Quem vive a mulher é Letícia Sabatella, que já integrou o elenco da Paixão em 1993. Na época, ela interpretou Verônica, seguidora que enxuga o rosto de Cristo em seu caminho até a cruz. Desde então, a personagem deixou de aparecer na montagem, sendo retomada nesta edição pela atriz pernambucana Angélica Zenith.

"Na primeira vez que eu vim, vivi uma experiência que transformou a minha vida. Meu encanto é ver o quanto dessa tradição foi mantida e o quanto cresceu e melhorou", aponta Sabatella.

Outro antigo parceiro da encenação é Werner Schünemann, retomando o papel de Herodes, defendido por ele em 2008. Estreando no espetáculo, estão Leopoldo Pacheco, como Pilatos, e Luana Cavalcante, na pele de Herodíades.

