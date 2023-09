Em processo de divórcio, Joe Jonas e Sophie Turner vendem mansão em Miami por R$ 74,5 milhões

A- A+

O pedido de divórcio protocolado por Joe Jonas nesta terça-feira (6) não foi uma "surpresa" para as pessoas que conviviam com ele e com a atriz Sophie Turner, de acordo com fontes ouvidas pela revista "People". Uma dessas fontes contou à publicação que os dois "vivem vidas separadas há meses".

O site TMZ afirma que a suposta "afinidade" de Sophie com a vida noturna fez com que Joe tomasse a decisão de se separar.

— Ela gosta de festa, ele gosta de ficar em casa. Eles têm estilos de vida muito diferentes — disse uma fonte ao site, depois de o vocalista dos Jonas Brothers ter formalizado a intenção de acabar com o casamento de quatro anos.

Este mês, Joe Jonas e Sophie Turner enfim conseguiram vender sua mansão em Sunshine State, na cidade americana de Miami. O cantor do trio Jonas Brothers e a atriz de "Game of Thrones" haviam colocado a propriedade no mercado em novembro de 2022, por US$ 17 milhões, mas só acharam um comprador em meados deste mês de agosto após darem um desconto milionário. De acordo com a revista "People", a mansão foi negociada por US$ 15 milhões (cerca de R$ 74,5 milhões).

Ainda assim, os astros do entretenimento lucraram com a propriedade, comprada por eles por US$ 11 milhões. Joe e Sophie contrataram a designer de interiores Sarah Ivory para reformar e redecorar todos os mais de 960 metros quadrados da casa.



A residência tem uma cozinha de chef e uma cozinha externa, uma sala de bilhar e também um bar que se abre ao interior e ao quintal, para festas.

A mansão fica num condomínio fechado de Bay Point, em Miami. O pé direito é um dos itens que chamam a atenção: nove metros de altura em alguns dos principais espaços de convivência.

A entrada da casa foi revestida com pedras naturais e folhagens de selva para parecer um "paraíso tropical", segundo a "People". Outro elemento de luxo é a lareira, que serve a ambos os lados da sala de estar.

São, ao todo, seis quartos e nove banheiros. Há também uma doca privada com acesso direito às águas de Miami, uma piscina, uma piscina infantil e uma jacuzzi.

