Celebridades Em provocação para Shakira, Piqué surge com carro citado por cantora em música; entenda Cantora colombiana faz críticas ao ex-marido, que assumiu relacionamento com estudante de 23 anos após série de traições

Gerard Piqué rebateu as mensagens indiretas que recebeu da ex-mulher Shakira em sua recém-lançada música "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", parceria da cantora colombiana com o rapper Bizarrap. Neste domingo (15), o jogador de futebol fez uma aparição pública com um carro do modelo Twingo, um dos mais populares na Europa. Na letra da nova canção de Shakira, a artista de 45 anos diz que o ex-marido "trocou uma Ferrari por um Twingo", ao referir-se ao fato de que o ex-parceiro a abandonou para namorar uma mulher mais jovem, com quem ele vinha mantendo um relacionamento extraconjugal ("Eu valho duas de 22 anos", segue a música, em outro trecho).

Em apenas um dia, a nova música de Shakira bateu recordes no mercado de música: é melhor estreia para uma canção latina na história do YouTube. Lançada na última quarta-feira (11), a canção conquistou 50 milhões de visualizações em 24 horas. Três dias depois, o vídeo já foi visto 115 milhões de vezes.

Em "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", a colombiana faz críticas ao ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué, dizendo: "Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo". A nova namorada de Piqué, a estudante Clara Chia Marti, tem 23 anos.

Shakira ainda afirma, em outro trecho da canção: "Ela tem o nome de uma boa pessoa. Claramente, não é o que soa". Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos. O divórcio aconteceu em junho de 2022, depois que a colombiana descobriu que era traída, e que Clara frequentava a residência do casal enquanto Shakira e Piqué ainda eram casados.

Tradução de letra da nova música de Shakira

A seguir, confira a tradução, em português, da nova música de Shakira.

(Uh, uh, uh, uh)(Pra caras como você)

(Uh, uh, uh, uh)

(Uh, uh, uh, uh)

(Pra caras como você)

(Uh, uh, uh, uh)

Foi mal, já peguei outro avião

Não volto mais aqui

Não quero ter outra decepção

Você se mostra tanto como um campeão

E quando mais precisei de você

Você mostrou sua pior versão

Desculpa, meu bem, já faz tempo

Que eu deveria ter me livrado desse otário

Uma loba como eu não é pra novatos

Uma loba como eu não é pra caras como você

Pra caras como você

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você

Essa é pra acabar contigo

Mastigue e engula, engula e mastigue

Com você, eu não volto mais

Nem que você chore ou me suplique

Percebi que não é culpa minha que te critiquem

Eu só faço música

Foi mal que salpique em você

Você me fez ter a sogra como vizinha

Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal

Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte

As mulheres não choram mais, as mulheres faturam

Ela tem nome de pessoa boa

Claramente, não é como soa

Ela tem nome de pessoa boa

Claramente

Ela é igualzinha a você

É pra caras como você

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você

Do amor ao ódio é só um passo

Não volte mais aqui, me esqueça

Zero rancor, bebê

Desejo que você fique bem com minha suposta substituta

Nem sei o que aconteceu com você

Você tá tão estranho que nem te reconheço

Eu valho por duas de 22

Você trocou uma Ferrari por uma Twingo

Você trocou um Rolex por um Casio

Tá indo rápido, vai mais devagar

Ah, muita academia

Mas treine o cérebro um pouquinho também

Tiram fotos onde me veem

Me sinto aqui como uma refém

Por mim, tudo bemVou sair da sua casa amanhã

E se você quiser trazer ela, que ela venha também

