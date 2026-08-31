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Novela Em 'Quem Ama Cuida', Adriana avança na vingança; veja o resumo da semana Relacionamentos da trama também ganham novos conflitos

Nesta semana, Quem Ama Cuida será marcada por avanços importantes no plano de Adriana para provar sua inocência na morte de Arthur Brandão. Com a negociação pela parte de Ulisses na joalheria encaminhada, ela e Pedro passam a acreditar que podem encontrar provas capazes de esclarecer o caso.

Os relacionamentos da trama também ganham novos conflitos: Pilar descobre o envolvimento de Ingrid com Iuri, Lyris se surpreende com o beijo que troca com Ulisses e Bruna continua adiando a assinatura do divórcio com Pedro.

Confira o resumo da semana de 31 de agosto a 5 de setembro. As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Segunda-feira, 31 de agosto

Nancy aceita ajudar Adriana, enquanto Carla decide disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que teme que Ademir descubra o relacionamento dos dois. Em outro núcleo, Joel se emociona ao contar a Nancy que sentiu a presença de sua mãe, Francesca.

Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, mas estabelece algumas condições. Depois, vai até a casa de Fábia para pedir que a filha retorne, mas Brigitte não aceita Pilar também percebe que Iuri está diferente. Nicolau pede desculpas a Lyris, enquanto Elisa se sente mal.

No fim do capítulo, Adriana e Pedro comemoram quando Lyris avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.

Terça-feira, 1º de setembro

Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para comprar a participação de Ulisses na joalheria. Elisa conta a Mau Mau que não tem ido ao médico, e Enéas fica sabendo por Otoniel que ela tem fibromialgia. Rosa, por sua vez, comenta com Iuri que teme que o plano de Adriana não dê certo.

Diná fala mal de Francesca para os funcionários, enquanto Otoniel pensa no que pode ter ficado mal resolvido para ela em vida. Na família Brandão, Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri e diz à filha que pretende demiti-lo.

Bruna reage quando Pedro diz que não foi feliz com ela. Adriana, então, pergunta à rival se foi ela quem ameaçou matar Pedro na época em que estava presa.

Quarta-feira, 2 de setembro

Cléber afasta Bruna de seu escritório, enquanto Nancy fecha o negócio com Ulisses. O empresário e Lyris trocam elogios e acabam se beijando. Ingrid orienta Iuri a explicar a Pilar o que aconteceu entre os dois, mas a mãe da presidente da joalheria decide não demiti-lo. Em vez disso, ordena que ele mantenha distância de Ingrid.

Carmita critica Bruna por ainda não ter assinado o divórcio. Ademir procura Suely para pedir perdão e propor uma reconciliação, deixando-a surpresa. Nancy se anima com a aproximação de Camilo, enquanto Mau Mau fica triste ao ver Felipe acompanhado.

Pedro e Adriana comemoram a possibilidade de conseguir provas que ajudem a inocentar a fisioterapeuta no caso de Arthur.

Quinta-feira, 3 de setembro

Pedro e Adriana acreditam que estão perto de encontrar provas capazes de comprovar a inocência dela. Ademir pega uma gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Pilar exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Tiago convida Bruna para jantar.

Diná visita o túmulo de Francesca e pede desculpas à mulher, sem perceber que está sendo observada por Otoniel. Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que aconteceu entre Pilar e seu pai. Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur.

A investigação sofre um novo golpe quando Adélia avisa a Pedro que sua casa foi assaltada e que os pertences de Dalto, perito do caso de Adriana, foram levados.

Sexta-feira, 4 de setembro

Pedro acredita que o assalto à casa de Adélia teve como objetivo roubar os materiais de Dalto. Adriana fica desesperada ao saber do desaparecimento dos pertences do perito e pede a Edvaldo que descubra por que Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa Mais tarde, Diná flagra Edvaldo em seu quarto.

Dora procura Pedro e afirma acreditar na inocência de Adriana. Ela também admite que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende ao dizer que está pronta para ouvir o pedido de perdão da mulher.

Enquanto isso, Brigitte pede ajuda a Ingrid para voltar para casa. Pilar percebe a mudança de comportamento de Iuri, mas Ingrid tenta tranquilizá-la ao dizer que o envolvimento com o segurança foi apenas uma diversão. Mirtes observa Laurentino com Silvana.

Sábado, 5 de setembro

Adriana aceita as desculpas de Dora, enquanto Diná ameaça Edvaldo. Pedro alerta Dora que Ademir pode usar seus conhecimentos para prolongar o divórcio litigioso. Em outro núcleo, Mau Mau e Elisa apoiam Dafne depois que ela reclama de Tom.

Diná teme perder o emprego quando Pilar descobre, por meio de Edvaldo, que ela roubou o anel de Arthur. Adriana dá alta para César e recusa o convite do médico para trabalhar em sua clínica Bia comenta com Bruna que César pode estar encantado por Brigitte.

Lyris conta a Nancy que ficou mexida com o beijo que trocou com Ulisses. Iuri revela que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid.

No fim do capítulo, Adriana avisa a Mau Mau que pretende fazer Ademir flagrar Dora com André.

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