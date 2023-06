A- A+

Cultura Em razão das chuvas, Paço do Frevo fechará mais cedo nesta quarta-feira (14) Foi adiada a roda de diálogo "O Racismo na Cultura Popular - Reflexões e Proposições", com Lia de Itamaracá

Por conta das fortes chuvas no Recife e Região Metropolitana, o Paço do Frevo anunciou que fechará mais cedo o museu nesta quarta-feira (14), excepcionalmente às 15h. Em razão disso, foi adiada a roda de diálogo “O Racismo na Cultura Popular - Reflexões e Proposições”, que aconteceria com a presença de Lia de Itamaracá e de representantes do meio cultural, acadêmico, político e da gestão pública.



Na ocasião, seria lançado o catálogo da 'Ocupação Lia de Itamaracá - Paço do Frevo', exposição que segue em cartaz no museu até 21 de junho.

As medidas atendem ao Alerta Laranja emitido pela Prefeitura do Recife, o qual solicita que a população evite deslocamentos para evitar ocorrências em função das chuvas. Nova data da roda de diálogo será anunciada posteriormente pelo Paço do Frevo.

