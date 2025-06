A- A+

SAÚDE Em remissão do câncer, cantor Netinho comenta oscilação de peso e fim de tratamento O artista já passou por três cirurgias no cérebro e precisou colocar quatro stents

Em remissão do câncer, o cantor Netinho segue internado em um hospital em Salvador, na Bahia, onde realiza sessões de quimioterapia conforme orientação médica. Nesta quinta-feira (19), ele usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu peso e a previsão de alta.

"Durante os dias de quimio, tomo muito corticoide que aumentam artificialmente o meu peso. Quando paro de tomar corticoide, e parei há três dias, meu peso vai voltando à realidade", escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

Gravado no quarto do hospital, o vídeo mostra o cantor explicando que está finalizando a quinta sessão do tratamento e deve receber alta no sábado (21), para passar uma semana em casa

Depois do período de descanso, Netinho retornará ao hospital para a sexta e última sessão. "Volto para fazer a sexta [sessão] e última e sairei no dia do meu aniversário, 12 de julho, terminando tudo. Olha que maravilha! Vamos que vamos", afirmou, animado.

O diagnóstico de Netinho

Em março deste ano, Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor passou semanas internado, realizando exames após sentir fortes dores e dificuldade para se locomover

Ao longo do tratamento ele informou que ao final do processo, passará por um transplante de medula óssea autogênico, utilizando suas próprias células-tronco, sem necessidade de um doador.

Aos 58 anos, o artista já passou por três cirurgias no cérebro e precisou colocar quatro stents. Em 2013, sofreu três AVCs e perdeu a voz devido ao uso de anabolizantes.

