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LIVRO Em romance premiado, autora alemã escolhe como narrador o mosquito que lhe deixou doente no Brasil Recém-lançado, 'Malária, um romance', de Carmen Stephan, narra os 13 dias de progressão da doença contraída durante uma viagem por Manaus, Belém e Ilha do Marajó, em 2003

O recém-lançado “Malária, um romance”, da alemã Carmen Stephan, ganha o leitor primeiramente porque parte da concepção de uma autoficção com um narrador inesperado — e, em seguida, porque dá o poder da onisciência e do relato não à figura da autora, como se esperaria, mas sim ao seu algoz, que quase lhe causou a morte na vida real.

Explica-se: em 2003, durante uma viagem por Manaus, Belém e Ilha do Marajó, Stephan adoeceu gravemente. E quem conta a versão romanceada da saga vivida por ela é o mosquito fêmea do gênero Anopheles que a teria picado no Brasil (no universo dos dípteros hematófagos, apenas as fêmeas perfuram a pele alheia em busca de sangue para alimentar suas larvas).

Os capítulos de “Malária” retratam os 13 dias de progressão da doença, numa espécie de “The Pitt” (HBO) literário.

No segundo dia de convalescença, a mosquita finalmente se apresenta ao leitor: “Asas manchadas como um tabuleiro de xadrez, palpos tão longos quanto a trombinha, pernas finas e longas, abdômen liso, um ser que não pesa mais do que um pingo d’água.” Dessa forma, ela também evidencia como a dinâmica narrativa se engendra e seguirá até o fim.

A essa altura fica claro, por exemplo, que o mosquito terá acesso total à mente de Carmen, protagonista homônima da autora, facilitando seu trabalho na construção das cenas. “Estávamos unidas”, constata. A relação da carrasco com a mártir se desenrola, então, com ares românticos, em uma simbiose sem erotismo, mas repleta de dominação e de quase afeto.

A algoz não é intrinsecamente má, embora frequentemente se dedique a interlúdios de cruéis julgamentos contra a raça humana, a quem considera ignorante, tola. Explica ser movida por “uma urgência maior”, sem vontade de matar, mas apenas de garantir a sobrevivência de seus filhotes. “Somos mais fortes, não mais malvados”, esclarece, oferecendo a simpatia como um caminho viável mesmo diante de uma criatura realmente peculiar.

Divulgação científica

Causada por protozoários do gênero Plasmodium, a malária é transmitida pelos mosquitos anofelinos. No Brasil, a predominância dos casos envolve a espécie Plasmodium vivax, mas também há registros causados por Plasmodium falciparum e P. malariae. A saliva do mosquito inocula na corrente sanguínea da vítima as formas infectantes do protozoário, cientificamente chamados de esporozoítos, e que no romance recebem o ingênuo apelido de “chicotinhos”.

Em seus trechos mais acertados, “Malária” mescla a progressão tensionada da trama com uma eficiente divulgação científica, como quando cita o microbiologista suíço-alemão Theodor Albrecht Edwin Klebs, o médico italiano Corrado Tommasi-Crudeli, ou o médico francês Charles Louis Alphonse Laveran, o primeiro a observar e identificar os protozoários causadores da malária.

Stephan também é assertiva ao abordar questões ambientais e climáticas, e ao se referir à epidemia de dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti e com a qual frequente e erroneamente se diagnosticam — na sua ficção e também na realidade da saúde brasileira — pacientes de malária.

Sempre que se aprofunda na consciência de seus personagens, sejam eles humanos ou não, “Malária” brilha. “Por que o primeiro impulso de vocês é nos matar? (...) Vocês nos consideram uma praga, intrusos em seu mundo. Já pararam para pensar que poderia ser o inverso?”, pergunta o mosquito fêmea. “Ela me via? Nunca me veria.”

Também não deixa de ser divertido observar o passeio do enredo pelo Rio de Janeiro: “Malária” visita um prédio “como uma onda” na Praia de Copacabana e um apartamento em Ipanema. Fala dos surfistas, das moças de biquíni, dos vendedores de sorvete, e contempla o vento quente na Prudente de Morais e os fogareiros que assam com calma as carnes no Garota de Ipanema.

A propósito I: em entrevistas recentes sobre a chegada de seu livro ao Brasil, 14 anos depois da publicação na Alemanha, Stephan vem afirmando que, por um tempo, desejou esquecer a história que o inspirou, mas decidiu transformar a experiência em romance.

Com ele, abocanhou os prêmios Jürgen Ponto-Stiftung de Literatura e o Buddenbrookhaus, da Alemanha, para romance de estreia, ambos em 2012. “Malária” é o segundo livro de sua carreira, seguindo a coletânea de contos “Brasília Stories” (2005). Nascida na Alemanha em 1974, Stephan vive hoje na Bahia, e antes já morou no Rio.

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