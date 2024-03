Em seu aniversário, Joaquim Huck entra na NYU; veja 10 famosos que também estudaram na universidade

A- A+

Além do filho primogênito do casal Angélica e Luciano Huck, Joaquim, que completou 19 anos na última sexta-feira (8), outros famosos também já passaram pela NYU (Universidade de Nova York). Veja algumas estrelas internacionais que também fizeram a faculdade.

Kristen Bell

Lady Gaga

Philip Seymour Hoffman

Timothée Chalamet

Mahershala Ali

Spike Lee

Rachel Brosnahan

Donald Glover

Haley Joel Osment

A Universidade de Nova York é a maior universidade privada dos Estados Unidos. Ofertando 4 mil cursos, possui campus em Nova York, Abu Dhabi e Xangai, além de centros acadêmicos e programas de pesquisa em mais de 25 países, demonstrando sua internacionalização.

Segundo seu site oficial, a universidade conta com alunos de 133 países diferentes e aceita menos de um a cada oito estudantes que aplicam para ingressá-la. Fundada em 1831, é uma das maiores empregadoras da cidade de Nova York, com mais de 19 mil funcionários, a universidade conta com mais de 50 mil alunos.

Além disso, a universidade oferece educação rigorosa para seus alunos e suas taxas de matrícula e graduação ultrapassam os 55 mil dólares por ano.

Joaquim aceito na NYU

O apresentador fez uma publicação em homenagem a Joaquim e citou a instituição de ensino do filho. "Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU", escreveu, em post feito no Instagram.

