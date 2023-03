Em seu primeiro paredão, Fred Desimpedidos pede aos fãs uma resposta eliminando Domitila

A- A+

Emparedado pela primeira vez, Fred Desempedidos usou seu depoimento no raio-x do confessionário, nesta segunda-feira (20), para pedir aos seus fãs que ajudem a eliminar Domitila, sua principal adversária na casa. Fred enfrentará Domitila e Gabriel Santana no Paredão do BBB23, nesta terça-feira (21).



"Estou emparedado e quero ser 100% sincero com vocês. Quando entrei aqui eu tinha poucas certezas. Uma delas é que eu não ia perder minha família, que eu não ia perder meus amigos e que eu não ia perder meus fãs", disse o brother.



“Quero olhar no fundo dos olhos dos meus fãs e dizer que eu preciso de uma resposta, tô até feliz de estar nesse Paredão porque tomei muita porrada recentemente. Mas, eu preciso de uma resposta, eu já tive esses embates com a Domitila, então se eu tenho chance de ganhar o Big Brother, eu espero que vocês deem a vida na votação para a gente eliminar a Domitila, porque ali eu vou encontrar a resposta”, convocou Fred.

